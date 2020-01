Kirchhorst

„Es gibt Tage, da kann ich beim Busfahren an den Gesichtern der Deutschen ablesen, was über Flüchtlinge in der Zeitung steht“, sagt Mohammad Al Nasouh. „Wenn sie mich argwöhnisch anschauen oder ganz viel Abstand halten, dann weiß ich inzwischen: Irgendein Geflüchteter hat wohl jemanden angegriffen. Verhalten sie sich normal, dann gab es keine oder guten Nachrichten über Flüchtlinge“ – sagt es, lächelt und zuckt mit den Schultern.

Der 25-jährige Syrer lebt seit vier Jahren in Deutschland, spricht inzwischen perfekt Deutsch und studiert Informationsmanagement an der Hochschule Hannover. Er unterrichtet als Tutor jüngere Studenten und arbeitet an einem Programmierprojekt der Hochschule mit. Besser integriert geht es nicht, sollte man meinen. Dennoch spürt der Akademiker in der Öffentlichkeit hin und wieder Ressentiments gegenüber Menschen aus dem arabischen Raum.

„Warum sollte jemand vor mir Angst haben?“

„Am Anfang hat mich das völlig irritiert“, sagt der Student. „Warum sollte jemand vor mir Angst haben?“ Doch inzwischen könne er das einordnen. Und sehr viele positive Begegnungen mit Deutschen, gute Kontakte und sogar Freundschaften stehen diesen Erlebnissen entgegen.

Im Jahr 2012 verließ Mohammad Al Nasouh seine Heimat Syrien. Der damals 18-Jährige hatte gerade Abitur gemacht und flüchtete mit seinem Vater und seinem älteren Bruder in den Libanon. Als sie dort eine Wohnung gefunden hatten, holten sie die Mutter und die acht jüngeren Geschwister aus Idlib nach. „Im Libanon beantragten wir Asyl und erhielten von den Vereinten Nationen die Möglichkeit, in die USA zu gehen“, erzählt er. „Doch das Land erschien uns nicht sicher, dort wollten wir nicht hin.“

Deutschland : Fußball, Industrie und Sicherheit

Als zweite Option wurde ihnen Deutschland genannt. Die Familie erkundigte sich. Der einzige Bekannte von ihnen, der in Deutschland lebte, riet ihnen zu. Dieses Land sei sicher. „Das war unser wichtigstes Kriterium“, sagt Mohammad Al Nasouh. „Ansonsten wussten wir nur, dass Deutschland gerade Fußball-Weltmeister geworden war und die Produkte mit dem Label ,Made in Germany‘ für gute Qualität standen.“

Ein von der UN gechartertes Flugzeug brachte die Familie Al Nasouh zusammen mit rund 100 weiteren Schicksalsgenossen direkt von Beirut zum Flughafen Langenhagen. Damit begann im Jahr 2015 ihr Leben in Deutschland. Mohammad und seiner Familie wurde Kirchhorst als Wohnort zugewiesen. Noch heute leben dort alle Familienmitglieder zusammen. „Dass wir hier niemanden kannten, war anfangs hart für uns“, schildert der 25-Jährige. „Doch dann unterstützten uns viele Deutsche vom Helfernetzwerk, das war gut.“

Mit seinen Englisch-Kenntnissen kam der junge Mann zunächst gut zurecht. Über sein Handy orientierte er sich beim Bus- und Bahnfahren, und im Notfall half das Übersetzungsprogramm des Smartphones. Die Ehrenamtlichen Elisabeth und Ulrich von Stackelberg trafen sich fast täglich mit ihm zum Deutschlernen. Sozusagen spielerisch die Sprache lernte er beim Fußballspielen im FC Neuwarmbüchen.

„Leider habe ich dafür im Moment keine Zeit mehr“, bedauert der 25-Jährige. Seit Oktober 2018 – nur drei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland – studiert Mohammad Al Nasouh an der Hochschule Hannover Informationsmanagement. In den Monaten davor besuchte er vormittags die Schule und ging nachmittags zu Studienvorbereitungskursen. Sicherheitshalber legte er auch den erweiterten Realschulabschluss ab. „Das wäre gar nicht nötig gewesen. Ich wusste anfangs noch nicht, dass ich mit meinem syrischen Abitur in Deutschland studieren kann“, sagt er.

Die Atmosphäre an der Hochschule ist perfekt

Die Hochschule an der Expo-Plaza ist klein und übersichtlich. „Ich kenne alle Studierenden in meinem Studiengang“, meint Al Nasouh. „Die Atmosphäre dort ist einfach perfekt.“ Dadurch, dass viel Gruppenarbeit verlangt werde, sei es leichter, auch zu Deutschen Kontakt zu knüpfen. Das Miteinander sei geprägt durch Geben und Nehmen. „Ich helfe meinen Mitstudierenden in Mathe und Informatik – und sie helfen mir bei den Texten“, sagt der Syrer mit einem Lächeln.

Im kommenden Semester steht ein sechsmonatiges Praktikum in einem Kirchhorster IT-Unternehmen an. Auf die Zeit dort freut er sich schon sehr. Und auch, wenn mal irgendetwas nicht so rund läuft, steckt der 25-Jährige den Kopf nicht in den Sand. „Dann muss man sich halt erkundigen, welche Möglichkeiten man sonst noch hat“, lautet sein Rat. „Nicht aufgeben, immer weiter machen“ – das ist seine Devise.

Von Gabriele Gerner