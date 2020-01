Kirchhorst

Der Nachthimmel über Kirchhorst ist alles andere als still. Das zumindest besagt die Jahresbilanz der privat betriebenen Kirchhorster Fluglärm-Messstation. Laut dieser hat die Zahl der Flugzeuge über dem Ort im Vergleich zu 2018 noch einmal deutlich zugenommen. „Mit 878 nächtlichen Überflügen im Monat Juli gibt es einen neuen Höchststand“, sagt Siegfried Lemke, stellvertretender Vorsitzender des Umweltschutzvereins Isernhagen und Umgebung und Betreiber der Station. Hinzu komme, dass im September und Oktober die Anzahl der Nachtflüge sogar deutlich über denen am Tag gelegen habe.

Die Messstation in Kirchhorst wird zwar privat betrieben und nicht von offizieller Stelle anerkannt. Ihre Ergebnisse sind jedoch laut Lemke, der zeitweise als Fluglärmschutzbeauftragter der Gemeinde aktiv war, durchaus aussagekräftig. Sie werden auf der Internetseite des Deutschen Fluglärmdienstes (DFLD) unterwww.dfld.de veröffentlicht. Dieser Verein sammelt die Daten von aktuell 737 Stationen.

Immer mehr Flieger starten nachts

Laut Lemke zeigt sich an der Auswertung der sechs flugreichsten Monate von Mai bis Oktober, dass immer mehr Flüge in die Nacht verlegt werden. In den vergangenen vier Jahren habe die Messstation eine Steigerung der Nachtflüge um 42 Prozent im Zeitraum von Mai bis Oktober registriert. „Während es noch vor vier Jahren auch Monate mit weniger als 400 nächtlichen Ruhestörungen in diesem Zeitraum gab, wurden 2019 im Mai 639 und im Oktober 597 verzeichnet“, sagt Lemke. Im Juni waren es 686, im August 725 und im September 633 Nachtflüge.

Neue Nachtflugregelung ist in Kraft getreten

„Da dies leider die Verantwortlichen nicht zum Handeln drängt, bleibt allein die Hoffnung, dass die Betroffenen sich dagegen organisieren“, sagt Lemke. Die Initiative Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport (BON-HA), in der sich auch Fluglärmgegner aus Isernhagen engagieren, hatte im Vorfeld der zum 1. Januar gültigen neuen Nachtflugregelung für den Flughafen Langenhagen ein komplettes Nachtflugverbot gefordert. Die Gemeinde Isernhagen hatte in ihrer Stellungnahme ein Flugverbot von 0 bis 5 Uhr sowie eine deutliche Beschränkung des Flugverkehrs in den nächtlichen Randzeiten angeregt.

Die neue, zehn Jahre lang geltende Regelung aber besagt lediglich, dass besonders laute Flugzeuge nachts nicht mehr starten und landen dürfen. Ein vollständiges Nachtflugverbot hingegen hätte für den Flughafen weitreichende wirtschaftliche Folgen, ließ das Wirtschaftsministerium verlauten. Bei einem strikten Nachtflugverbot wäre demnach ein Drittel der rund 10.000 Arbeitsplätze bedroht gewesen.

