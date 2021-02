Isernhagen

Die Corona-Krise lässt das Vereinsleben im Gemeindegebiet seit nunmehr fast einem Jahr abgesehen von kleineren Unterbrechungen im Sommer brachliegen. Sportvereine können nicht trainieren – zumindest nicht vor Ort, Chöre können nicht proben, Kulturvereine keine Ausstellungen und Konzerte auf die Beine stellen. Das führt nicht nur dazu, dass zahlreiche Freizeitbeschäftigungen für die Isernhagener entfallen, sondern teils auch zu großen Löchern in den Vereinskassen, weil Veranstaltungen und Angebote entfallen, die sonst Einnahmen generiert hätten. Genau an diesem Punkt möchte der Rat der Gemeinde jetzt mit einem Fördertopf unterstützen und 20.000 Euro im Haushalt bereitstellen, die möglichst niederschwellig beantragt werden können.

Corona-Hilfe bei Einnahmeausfällen und Mehrkosten

Die CDU hatte bereits im vergangenen Jahr einen Antrag auf diesen Fördertopf gestellt – damals jedoch noch mit dem Blick auf entstehende Mehrkosten, die auf Vereine zukommen, wenn sie in Zeiten von geltenden Mindestabständen größere Räume für ihre Angebote anmieten müssten. Der Vorschlag der Verwaltung, der nun am Mittwochabend im Schul-, Kultur- und Sportausschuss diskutiert wurde, geht noch einen Schritt weiter. Demnach wären alle Vereine und gemeinnützige Organisationen, die einen Sitz im Gemeindegebiet haben, berechtigt, Fördergelder zu beantragen – bis zum 31. Juli dieses Jahres. Voraussetzung für die Förderung, so der Verwaltungsvorschlag, wären eine Existenzgefährdung aufgrund von signifikanten Einnahmeausfällen oder Mehraufwendungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie, die auch nachgewiesen werden müssen. Pro Verein wäre eine maximale Förderung von 500 Euro pro Monat (maximal 2000 Euro insgesamt) denkbar – Einzelfallentscheidungen ausgenommen.

Förderrichtlinien sollen noch konkretisiert werden

Die Politiker waren sich denn am Mittwochabend auch einig, dass es diesen Fördertopf geben solle. Wer und wie das Geld erhalte, sollen aber nun noch zu formulierende Richtlinien klären, damit es auch fair zugeht. Christian Possienke (FDP) störte sich beispielsweise am Begriff „Existenzgefährdung“ in den Förderbedingungen. „Vereine, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben, sind nicht unbedingt existenzgefährdet, haben aber dennoch hohe Ausfälle in diesem Jahr gehabt“, betonte Possienke, der das auch aus Erfahrung als Vorsitzender SSV Kirchhorst berichten konnte. Die Möglichkeit des Windhundprinzips, das es vorsehen würde, dass die Vereine, die sich zuerst melden, Geld bekommen – bis der Fördertopf einmal leer ist – sah der Ausschuss nicht als beste Option. Vielmehr sollten die Fördergeldanträge bis Ende Juli gesammelt und im Anschluss politisch beraten werden.

„Wir schlagen auf jeden Fall eine unbürokratische Lösung vor“, sagte Julia Stolte von der Gemeindeverwaltung. Niemand wolle tief in die Buchführung der Vereine einsteigen, um die Berechtigung auf das Fördergeld zu prüfen. Ziel – und das sahen die Politiker nicht anders – solle eine niederschwellige Lösung sein, die das ehrenamtliche Engagement in Isernhagen würdige.

Von Carina Bahl