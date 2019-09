Isernhagen H.B

Das Offensichtliche ist es nicht, was Sven Windhorst als Fotografen reizt. Lieber ist es ihm, wenn seine Bilder Geschichten in den Köpfen der Betrachter erzeugen. Meist sind es menschenleere Straßenszenen oder Häuser, die er aufnimmt. „Wer könnte da wohnen? Was könnte dort passieren?“ – solche oder ähnliche Fragen beginnt sich der Betrachter zu stellen. Auch in seiner Wahlheimat Isernhagen war Windhorst, von Haus aus Informationstechniker, bereits auf Motivsuche. Statt Pferden, idyllischer Landschaft, typischen Bauwerken oder Luxuskarossen zeigt er Impressionen aus einem Industriegebiet.

Mut zur Ödnis

„High noon in grizzly falls“ – die Fotos entstanden bei strahlender Mittagssonne, dabei kamen Windhorst diverse Filmtitel in den Sinn, die zur Namenswahl für die Bildserie führten. Zu sehen sind etwa ein Lkw-Auflieger vor einer riesigen Halle, ein geschlossenes Fabriktor, ein Turm aus Backsteinen neben Gewächshäusern, leere Bahnschienen neben Gebüsch und Stromleitungen, eine sichtlich lädierte Industrieanlage inmitten der Ödnis, verloren wirkende Briefkästen vor einer Fassade, an der das Logo einer Firma prangt. Alles Alltägliches, dem viele keinen zweiten Blick schenken würden. Doch genau das bannt Windhorst aufs Foto. Mitunter ist es auch einfach der Reiz von geometrischen Formen und Schattenwürfen, der seine Aufmerksamkeit fesselt. Nicht jeder kann mit diesen Bildern etwas anfangen, sagt der aus Osterholz-Scharmbeck stammende Fachinformatiker.

„Was willst du damit sagen?“

„Meine Mutter hat mir zu einem Bild gesagt: ,Da steht eine Leiter auf der Straße, das sehe ich. Aber was willst du mir damit sagen?’“, nennt er ein Beispiel. Und ein Freund habe gefragt: „Warum fotografierst du denn nicht mehr wie früher?“ Früher, da zückte er für Bekannte auf Hochzeiten und Geburtstagen die Kamera. „Doch ich habe gemerkt, dass mir das nicht so viel gibt“, sagt Windhorst. Als gesellschaftlich und politisch interessierter Mensch könne und wolle er mithilfe seiner Fotografie auch Ambivalenzen aufzeigen und einen kritischen Blick riskieren.

Einen Eindruck davon, wie das aussieht, vermitteln die Texte, die er auf seiner Internetseite www.svenwindhorst.de zu seinen Bilderserien stellt. „Irgendwo zwischen dem Flughafen Langenhagen und dem Ende des 2-Zonen-Tagesticket vom Großraum-Verkehr Hannover. Nicht mehr Stadt, noch kein Land, aber ein Fluss. Pferde, Spargel, Hubertusjagd, Porsche Cayenne. Jeder bekommt, was er verdient. Die Isernhagener bekanntlich immer etwas mehr: HB, KB, FB, NB, Süd.“ heißt es da zu der Isernhagen-Serie. Auch im Urlaub kann er nicht von der Kamera lassen. Etwa in Kumköy an der türkischen Riviera.

Ausstellung im KulturKaffee Rautenkranz geplant

Spaß am Gestalten habe er schon immer gehabt, sagt Windhorst. Dazu gehörte es für ihn etwa, CD-Cover zu erstellen, „wilde Bildbearbeitungen mit Photoshop“ oder Videos zu drehen – „wir haben ganze Folgen von ,Ein Herz und eine Seele’ nachgespielt“. Kein Wunder also, dass er auch mit seinen Fotos ungewöhnliche Wege einschlägt. Aus der Türkei-Serie hat er ein Heftchen, ein sogenanntes Zine, in einer Kleinstauflage von 50 Stück erstellt und unter anderem an Kultureinrichtungen versandt. Bei Stefan Rautenkranz vom KulturKaffee Rautenkranz ist das so gut angekommen, dass der für das kommende Jahr eine Ausstellung mit Windhorst plant. „Er versteht es, die kleinen Dinge, die alltäglichen Details, die einem so vielleicht gar nicht auffallen, fotografisch in Szene zu setzen“, sagt Rautenkranz über Windhorst.

Analog oder Digital? Schwarz-weiß oder Farbe? Für Windhorst keine Glaubensfrage, sondern eine Sache des Augenblicks. Es müsse einfach passen. Begonnen hatte der Vater eines kleinen Sohnes mit der Fotografie, weil die Zeit zu knapp geworden war. „Für Videodreh und Schnitt braucht man die einfach, beim Fotografieren kann man schneller schöne Ergebnisse erzielen.“ Und da zählt für Windhorst das Ausprobieren: Von einer Fuji-Bridgekamera über eine Canon-Spiegelreflex zur Fuji-Digitalkamera führte sein Weg. Auch mit Lomografie beschäftigte er sich. Dabei geht es nicht um perfekt gestaltete Bilder, sondern um mitunter unscharfe Schnappschüsse. „Aber da war ich nicht wirklich zufrieden.“

Analoges Fotografien zwingt zum genauen Hinschauen

Dafür entdeckte er seine Liebe zur Analogfotografie. „Ich habe eine Praktica TL5, mit der habe ich einen Heidenspaß“, sagt Windhorst. Auch eine Mamiya RB 67 hat er am Start. „Bei der Analogfotografie schaut man doch etwas genauer auf Motiv, Licht und das Drumherum“, hat er für sich selbst festgestellt. Sein nächstes größeres Projekt? In Osterholz-Scharmbeck will er dem Thema Heimat fotografisch nachgehen – als Ort, als Gefühl. Windhorst ist gerade dabei, das Konzept zu erstellen. Fotos auf seinem ehemaligen Schulweg, geschossen aus Hüfthöhe, um die Perspektive des kleinen Jungen aufzunehmen, sind eine der Ideen.

Daraus will der Fotograf dann einen Bildband machen. Ganz klassisch, gedruckt, mit einem Bild auf der einen Seite und einer kurzen Erläuterung auf der anderen. „Auch wenn ich IT-Security-Architekt bin – mit Social Media habe ich nicht so viel am Hut“, sagt Windhorst. Außerdem sei dieses Thema in einem Bildband besser aufgehoben. Auch das ist in Zeiten von Internet und Digitalisierung ein ungewöhnlicher Blickwinkel. Doch das ist ja sein Markenzeichen.

