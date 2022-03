Kirchorst

Eine 34-Jährige hat am Freitagmittag Fahrübungen mit einem Mercedes auf der Straße Am Kirchhorster See gemacht. Dabei wurde sie von Beamten im Streifenwagen erwischt: Eine Fahrerlaubnis konnte sie nämlich nicht vorweisen. Gegen sie und den Fahrzeughalter wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.