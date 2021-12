Isernhagen

Statistiken zeigen: Vor allem Frauen haben ein erhöhtes Armutsrisiko. Ob für die Betreuung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen: Oft sind es Frauen, die dann nur in Teilzeit arbeiten oder ohnehin schlechter bezahlt werden. Um das Thema „Armutsrisiko weiblich? – Faktencheck in Isernhagen“ geht es daher beim nächsten Treffen des offenen Frauennetzwerkes Isernhagen/Burgwedel am Mittwoch, 8. Dezember.

Als Referentinnen sind Andrea Wassermann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit, und Katja Jelinek, Geschäftsführerin vom Verein Caspo, mit Impulsvorträgen dabei. Beginn ist um 19 Uhr – pandemiebedingt per Onlinevideokonferenz. Anmeldungen, um die Zugangsdaten zu erhalten, sind möglich per E-Mail an Irene.Sassenburg-Froehlich@Isernhagen.de. Auch neue Teilnehmerinnen sind willkommen. Nachfragen sind möglich unter Telefon (0511) 61531008.

Von Carina Bahl