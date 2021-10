Isernhagen F.B

Nichts mehr erinnert an die geduckte Flüchtlingsbaracke, in der die evangelische Freikirche Eben Eser vor 17 Jahren ihre erste eigene Bleibe eingerichtet hatte. Innerhalb von viereinhalb Jahren Neu- und Umbauzeit ist dort, am Wienkamp 13 in F.B., ein modern ausgestattetes, teilweise zweigeschossiges Gemeindehaus entstanden, das viele Gäste der Einweihungsfeier am vergangenen Sonnabend staunend besichtigten. Nicht ausgenommen Isernhagens scheidender Bürgermeister Arpad Bogya, der frühmorgens als erster Besucher eine Privatführung bekam und Eben-Eser-Sprecher Andreas Weidmann anvertraute, dass er sich eine solche Verwandlung niemals hätte vorstellen können.

Das Gemeindehaus in F. B. ist um zwei Drittel gewachsen. Zur Einweihungsfeier ist das Grundstück an der Straße Am Wienkamp mit Luftballons geschmückt. Quelle: Martin Lauber

Platzangebot mehr als verdreifacht

Die Veränderung äußert sich schon im Platzangebot: Der vor 30 Jahren im Keller eines Kirchhorster Eigenheims gegründeten Freikirche steht heute ein Gemeindehaus mit 1500 Quadratmetern Fläche zur Verfügung, 450 waren es bisher in der einstigen Flüchtlingsunterkunft. Bereits 2018 fertiggestellt wurde der Neubau mit 820 Quadratmetern auf zwei Etagen. Der Weg hinein führt durch einen verglasten Eingangsbereich. Der erste Eindruck: das Entree eines kleinen Hotels. Der lange Flur im Erdgeschoss ist die Verteilerachse für Sanitärräume, Küche, ein lichtdurchflutetes Bistro samt Lesestube und Aufenthaltsraum.

Dieser großzügige Aufenthaltsraum mit Außenterrasse ist nur ein Teil des neuen vom Gemeindenachwuchs selbst verwalteten Jugendbereichs im Obergeschoss. Jugendpastor Marcelo Schäffer ist der einzige Angestellte der Freikirche Eben Eser. Quelle: Martin Lauber

Eigenes Reich für den Nachwuchs

Im Obergeschoss des Neubaus haben 60 Kinder, 40 Jugendliche und junge Erwachsene, die regelmäßig ins Haus kommen, ihr eigenes Reich mit mehreren Aufenthaltsräumen und großer Außenterrasse, Küche und Toiletten samt Dusche erhalten. Für sie brauchte die gewachsene Eben-Eser-Gemeinde dringend mehr Platz, das war der eigentliche Grund für den Neubau. Die jungen Leute kümmern sich um ihre Etage weitgehend in Eigenregie, unterstützt von Jugendpastor Marcelo Schäffer, dem einzigen Angestellten der allein durch Spenden finanzierten Gemeinde.

Tische und Sitzbank auf der Außenterrasse hat Jugendpastor Marcelo Schäffer selbst getischlert. Quelle: Martin Lauber

Moderne Technik für die Gottesdienste

Im Bauabschnitt zwei nahm die Gemeinde sich das Bestandsgebäude vor. Bis auf die Holzständer wurde die einstige Baracke zurückgebaut, kaum etwas blieb beim Alten. Besonders profitiert hat von der Erweiterung des Altbaus der Kirchraum, in dem nun Platz für 180 statt bisher 130 Stühle ist. Die große Bühne mit geschwungenen Stufen und schlankem Lichtkreuz wirkt geradezu elegant. Livemusik, drahtlose Mikros, Doppelbeamer und Beleuchtung – alles wird von einem Regiepult aus gesteuert. Aus dem angrenzenden Kinder(-gottesdienst-)zimmer mit Stillecke können die Jüngsten und ihre Eltern durch eine verspiegelte Scheibe dem Gottesdienst im Kirchraum folgen.

Mehr als 300.000 Euro Eigenleistung

27 Handwerksbetriebe waren an der Neuerfindung des Eben-Eser-Gemeindehauses beteiligt. Und viele der 120 erwachsenen Mitglieder, die in Tausenden Einsatzstunden Elektro-, Sanitär-, Fenster-, Boden-, Anstrich- und Pflasterarbeiten erledigten. Ein Kreativteam tüftelte die Innengestaltung aus. Alle Entscheidungen vom einheitlichen Farbkonzept mit Anthrazit und Opalgrün über den hellen Vinylbodenbelag in Holzdielenoptik fürs ganze Haus bis zur raffinierten Beleuchtung im Kirchraum fielen ohne Streit.

Jürgen Waltersbacher vergaß in seiner Ansprache am Eröffnungstag auch jene Frauen nicht, die die Ehrenamtlichen auf der Baustelle verpflegt und so die Motivation hochgehalten hätten. Der Gemeindeleiter selbst hat seit Baubeginn im Frühjahr 2017 zugleich als Bauleiter fungiert, er ist vom Fach. Mehr als 300.000 Euro betrage der Gegenwert der Eigenleistungen, berichtete er. Rund 700.000 Euro für an Firmen vergebene Arbeiten wurden aus Spenden und Krediten beglichen.

Einen Stück Himmel auf Erden zu schaffen, das war der Anspruch, den Gemeindeleiter Jürgen Waltersbacher an den Neu- und Umbau des Gemeindehauses hatte. Er war als Bauleiter für die Eine-Million-Baumaßnahme verantwortlich. Quelle: Martin Lauber

„Ein Stück Himmel auf Erden“

Bei allem Lob von außen: Für die Eben-Eser-Freikirche, die nach ihrem Selbstverständnis die persönliche Beziehung zu Jesus Christus in den Mittelpunkt ihres Gemeindelebens stellt, war die Einweihungsfeier nicht die Stunde, um sich stolz auf die Brust zu schlagen. „Alles Wachstum kommt von Gott“, hieß es diesbezüglich in mehreren Reden. Das Haus sei kein Selbstzweck, sondern ein Ort, um Gemeinschaft mit den Menschen und mit Gott zu leben, ein Ort zum Lernen und Lachen, für konzentrierte Bibelarbeit und Kreativität, erklärte Gemeindesprecher Weidmann. Ein junger Mann erinnerte daran, dass das neue Gemeindehaus zwar „ein tolles Werkzeug“, Kirche aber kein Gebäude sei: „Die Kirche sind Menschen, seid Ihr.“ Für Jürgen Waltersbacher hat sich der große Einsatz der Gemeinde gelohnt. Sie habe „ein Stück Himmel auf Erden“ gewonnen.

Von Martin Lauber