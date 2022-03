Isernhagen

Der verheerende russische Angriffskrieg auf die Ukraine lässt die drei evangelischen Kirchengemeinden in Isernhagen das Thema „Frieden“ verstärkt in den Blick nehmen. Unter dem Motto „Frieden üben“ lädt Pastor Sebastian Müller für Sonntag, 6. März, um 11 Uhr zu einem regionalen Friedensgottesdienst in die Christophoruskirche nach Altwarmbüchen ein.

Alle ursprünglich als Passionsandachten geplanten Termine werden zudem in Friedensgebete umgewandelt. Am Donnerstag, 10. März, beginnt das Friedensgebet um 19 Uhr in Christophorus in Altwarmbüchen. Am Donnerstag, 24. März, gibt es ab 19 Uhr das gleiche Angebot in der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst mit Pastorin Jessica Jähnert-Müller. Das Friedensgebet in St. Marien in K.B. mit Pastorin Susanne Jürgens beginnt am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr.

Bei allen Andachten sammeln die Kirchengemeinden Spenden für die Diakonie-Katastrophenhilfe in der Ukraine.

Von Carina Bahl