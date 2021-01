Isernhagen F.B.

Kleine Brücken, zahlreiche Wasserläufe und mehr als 100 Jahre alte Bäume: Der Friedenshain ist ein echtes Kleinod. Zum letzten Mal hatten Besucher im September 2019 die Gelegenheit, sich die denkmalgeschützte Parkanlage samt Saal und Naturkundemuseum in Isernhagen F.B. anzuschauen. Doch vom 13. Juni bis 11. Juli gibt es eine der raren Gelegenheiten für einen Besuch: Der Friedenshain ist dann einer von insgesamt elf Austragungsorten in der Region Hannover für das Klangkunstfestival IntraRegionale. In Kooperation mit der Hörregion Hannover präsentieren ortsansässigen Kunstinstitutionen internationale Klangkunst. Für Isernhagen übernimmt dies der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen.

Friedenshain öffnet nur noch selten In einem Sumpfgebiet östlich von Isernhagen F.B. liegt im Wald Richtung Neuwarmbüchen der Friedenshain. Auf dem gut 16.000 Quadratmeter großen Gelände befindet sich nicht nur eine Parkanlage mit zahlreichen Büschen, Bäumen, Rundwegen und Wasserläufen sondern es gibt auch Gewächshäuser, Skulpturen und sogar einen Saal sowie ein kleines Naturkundemuseum. Bereits 1907 hat Karl Kirchhoff die Anlage als eine Art naturwissenschaftliche Station errichtet. Der Kaufmann und Tischler legte dort unter anderem eine Zuchtstation für Fische und Wasserpflanzen an. Einige Teiche sind zwischen den hohen Bäumen auch heute noch zu sehen. Mittlerweile hat Kirchhoffs Urenkel Michael Hapke, der im dortigen Haus geboren ist, den Friedenshain übernommen. Seit dem Jahr 2015 ist der Friedenshain ein Baudenkmal. Zum letzten Mal war die Parkanlage 2019 während der Aktion Garten-Geheimnisse der Region Hannover geöffnet. Weitere Öffnung außer zum IntraRegionale soll es laut Hapke auch 2021 nicht geben. „Von meiner Seite aus öffne ich es gar nicht mehr“, sagt der Eigentümer. Zudem sei geplant, den Friedenshain eventuell sogar abzugeben. „Wir sind noch in Planung, wie es weitergeht.“

Kunstverein plant weitere Veranstaltungen

„Wir haben einen ganz besonderen Ort gesucht“, sagt Stefan Rautenkranz, Vorsitzender des Kunstvereins. Das sei der Friedenshain – gerade weil die Parkanlage nicht mehr für die Öffentlichkeit geöffnet ist. „Wir sind total stolz darauf. Es ist wirklich ein magischer Ort“, betont Rautenkranz.

Anzeige

Dessen ist sich auch Eigentümer Michael Hapke bewusst. „Der Kunstverein ist auf mich zugekommen, und ich habe zugestimmt, den Raum zur Verfügung zu stellen“, sagt Hapke. Welche Klänge zu hören sein werden, steht noch nicht fest. Allerdings: Das internationale Bewerbungsverfahren ist bereits abgeschlossen, insgesamt 169 Klangkünstler aus 37 Nationen haben sich für die Festivalreihe beworben. Welche Künstler nun auftreten werden, entscheidet eine Jury in den kommenden Wochen.

Blick ins „Museum für Naturkunde aller Länder“. Quelle: Frank Walter

Die Mitglieder des Kunstvereins müssen aber auch noch einige Entscheidungen treffen. Fest steht, dass es im Museum für Naturkunde im Friedenshain zwei Veranstaltungen geben wird. Darüber hinaus sind Öffnungen an den Wochenenden geplant – ein Klangerlebnis eingeschlossen. Auch die eingeschränkten Möglichkeiten wegen der Pandemie machen den Initiatoren zu schaffen. „Corona haben wir bei allen Planungen im Hinterkopf“, erläutert Rautenkranz. „Aber welche Bestimmungen letztlich im Sommer gelten, dass wissen wir heute noch nicht.“ Eine finanzielle Unterstützung für das gesamte Projekt erhält der Verein von der Bürgerstiftung Isernhagen.

Kunstverein nimmt zum zweiten Mal teil

"House of Wind“ heißt das Werk von Jan Philip Scheibe, das bei der IntraRegionale 2016 zu sehen war. Quelle: privat (Archiv)

Für den Kunstverein Burgwedel-Isernhagen ist es nicht das erste Mal, dass er am Festival IntraRegionale teilnimmt. Bereits beim ersten Projekt im Jahr 2016, wo es um die Landschaftskunst ging, hat der Verein mitgewirkt. Damals präsentierte der Kunstverein das Werk House of Wind von Jan Philip Scheibe. Auf dem Wiesengrundstück am Mühlenbruchdamm in Großburgwedel zwischen Storchenwiese und Kuckucksbusch gelegen, konnten die Besucher dort einen offenen Raum aus Stahlträgern und PVC-Streifenvorhängen bewundern. „Wir waren letztes Mal in Burgwedel, daher wollten wir jetzt nach Isernhagen“, sagt Rautenkranz im Bezug auf die diesjährige Ortswahl.

Die IntraRegionale läuft vom 13. Juni bis zum 18. Juli 2021. In diesen fünf Wochen erklingt an insgesamt elf Orten der Region Hannover internationale Klangkunst. Neben dem Friedenshain zählen dazu auch der Wertstoffhof Bissendorf, die Kapelle im Stadtpark Langenhagen sowie das Parkhaus Lehrte. Weitere Informationen gibt es zudem auf www.intraregionale.org.

Von Lisa Höfel