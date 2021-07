Isernhagen N.B

Zeit für ein Schwätzchen über Landwirtschaft und seinen Hof mit einer Tasse Kaffee vor dem Bauernhaus? Die nimmt sich Fritz-Gerald Thies gern. Auch im Juli, wo es für seine Berufskollegen in Sachen Getreideernte richtig rundgeht. Doch Thies ist tiefenentspannt. „Wir machen das nur noch zum Spaß“, sagt der 70-Jährige. Und seine Frau Irmgard nickt. Mit „das“ meint der Besitzer des Hofes an der Dorfstraße in N.B. seinen landwirtschaftlichen Betrieb.

Einen Großteil seiner Flächen hat Thies bereits verpachtet. „Wir bewirtschaften nur noch zehn Hektar Blühfläche und 15 Hektar Grünland“, sagt er. „Das ist ganz entspannt.“ Blühflächen, die das Land Niedersachsen zur Förderung der Biodiversität finanziell fördert, gehören für Thies bereits seit mehreren Jahren dazu. „Bis 15. März muss das Saatgut gedrillt sein, wegen der Vögel, die dann mit ihrer Brut beginnen“, erklärt er. „Für die Bienen wäre es besser, wenn man zwei, drei Wochen später aussäht, dann haben die auch später noch Nahrung.“ Auch im Garten nahe dem Haus geht es bienenfreundlich zu, sagt die 66-jährige Bäuerin. „Darauf achten unsere Töchter schon.“

Im Garten des Hofes blüht es zur Freude der Insekten reichlich. Quelle: Sandra Köhler

Kühe werden nur noch aus Liebhaberei gehalten

Drei davon hat das Ehepaar Thies. „ Die haben alle ihren eigenen Beruf und wollen den Hof nicht übernehmen“, sagt Irmgard Thies. Und diese Entscheidung floß in die Zukunftsplanung ein. Vor fünf Jahren gründete das Ehepaar Thies eine GbR. „Damit wir Rente bekommen, sonst ist das bei Bauern nämlich nicht so“, sagt der Hofherr. Nun können sie ihren aktiven Unruhestand genießen. Denn so ganz ohne Trecker, Kühe und Arbeit auf dem Hof wäre es auch nichts. „Es macht schon Spaß“, sagt Thies. „Aber es ist auch schön, nicht jeden Morgen um sechs aufzustehen“, ergänzt seine Frau schmunzelnd.

Nicht um 6 Uhr, sondern um 7 Uhr haben beide die erste feste Verabredung des Tages: mit ihren neun Milchkühen und deren Kälbern. Die finden sich pünktlich zu Tagesbeginn am Gatter ihrer Weide ein und werden aus der Hand mit trockenen Brötchen gefüttert. Danach suchen sie auf dem geräumigen Areal einen ihrer vielen Lieblingsplätze auf. Und manchmal, da lockt auch das Nachbarfeld mehr, als der Zaun sie abhält. „Voriges Jahr stand da Mais, da mussten wir sie mehrmals wieder einfangen. Aber es sah eigentlich auch ganz putzig aus, wie sie da so aus dem Maisfeld guckten“, sagt Irmgard Thies.

Ein Landwirt aus Leidenschaft: Fritz-Gerald Thies auf seinem Trecker-Oldie. Quelle: Sandra Köhler

Landwirtschaft hat sich stark verändert

„Wir haben sie nur als Statisten für das Scheunentheater behalten“, sagt Thies im Scherz. Das Theater in der heimischen Scheune müsse in diesem Jahr wegen Corona leider erneut ausfallen. „Besonders die Kinder haben immer so viel Spaß. Aber wir organisieren es privat, wenn da etwas passiert.“ Doch zurück zu den Kühen, für Thies mittlerweile eine reine Liebhaberei. Die Milchviehhaltung hat er bereits 2010 aufgegeben. „Da hätten wir massiv in die Ställe investieren müssen. Und da wir schon wussten, dass unsere Mädels etwas anderes machen wollen, haben wir uns dagegen entschieden.“

Viel hat sich verändert in den vergangenen Jahrzehnten. In der Landwirtschaft generell und auch auf dem Hof, den Thies von seinen Eltern übernommen hat. Noch in den Sechziger- und Siebzigerjahren war es ein Bauernhof wie in im Bilderbuch. Mit Schweinen und Pferden, dazu dem Anbau von Feldfrüchten. „Aber die Auflagen sind seither viel härter geworden“, sagt der Landwirt. Und ein Bauernhof sei eben auch ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaften müsse. Das mache es nicht einfacher, gegen die Konkurrenz aus anderen Ländern zu bestehen. Landwirtschaft müsse man eben mögen.

In der Scheune auf dem Hof Thies wird wegen der Corona-Pandemie auch 2021 kein Scheunentheater stattfinden. Quelle: Sandra Köhler

Zur Heuernte muss das Wetter trocken sein

Und das tut Thies definitiv. „Letztens habe ich einem Bekannten beim Heumachen geholfen. Der hat gesagt: ,So, einmal und nie wieder‘“, sagt er lachend. Was seinen Bekannten zum Haareraufen brachte, waren die aktuellen Wetterkapriolen. „Es muss mehrere Tage am Stück trocken sein. Sonst kann man das ganze Heu wegwerfen“, erklärt er. Doch das sei früher nicht anders gewesen. „Heute guckt man dafür auf die Wetterapps. Aber stimmen tut das, was die anzeigen, auch nicht immer.“

Zum Schluss gibt es mit dem historischen Trecker – einen Fendt Farmer 3 S aus den Sechzigerjahren – eine kleine Spritztour über den Hof. Mal nach den Kühen schauen. Dabei geht es vorbei an einem großen Berg Grüngut. Der Baum- und Strauchschnitt, das Laub und anderes Grüngut werden gehäckselt und dann auf die Felder aufgebracht. Seit gut 25 Jahren gibt es die Annahmestelle auf dem Hof Thies. Und die wird gut genutzt. „Zuerst hieß es, wenn die Gärten erst mal in Ordnung sind, wird das weniger“, sagt Thies. „Aber nichts da. Die Leute im Dorf sind froh, dass sie hierher kommen können und nicht stundenlang an der Deponie anstehen müssen.“ Und ein kurzes Schwätzchen zwischendurch geht auch. Übers Wetter, die Ernte oder die Kinder.

Von Sandra Köhler