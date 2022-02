Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen geht neue Wege: Statt wie in vergangenen Jahren auf dem Moorfest in Altwarmbüchen selbst den Auktionshammer zu schwingen, wird ein Teil der rund 100 Fundfahrräder ab sofort online zum Kauf angeboten. Bereits vor einigen Wochen hatte das Ordnungsamt angekündigt, diesen Versuch unternehmen zu wollen, um der Pflicht, den höchstmöglichen Erlös für die Fundsache zu erzielen, gerecht zu werden. Gelegenheiten, die Fahrräder vor Ort zu versteigern, hatte die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren verhindert.

Fahrräder gibt es bei zoll-auktion.de

Für die Versteigerung nutzt die Gemeinde die Internetplattform www.zoll-auktion.de. Die Fahrräder aus Isernhagen finden sich in der Kategorie „Sport & Freizeit“ bei „Fahrrad & Zubehör“. Das Anfangsgebot bei den zehn Fahrrädern liegt bei 15 Euro. Wer mitbieten möchte, kann das bis zum 21. Februar tun.

Die Chance, dass auch wirklich Isernhagenerinnen und Isernhagener den Zuschlag erhalten, ist derweil gar nicht so gering: Denn einen Versand der Fahrräder schließt die Gemeinde aus. Wer das Höchstgebot abgegeben hat, muss es nach Terminabsprache im Fundbüro in Isernhagen abholen. Das Fundbüro nimmt den Kontakt auf, sobald das Geld überwiesen wurde – eine Barzahlung ist nicht möglich. Im ersten Anlauf bietet die Gemeinde vier Damenräder in unterschiedlicher Ausführung und Farbe an, hinzukommen drei Mountainbikes, ein Herrenfahrrad und ein Trekkingrad.

Lesen Sie auch Fundbüro Isernhagen ist voll: Auktion und Suchprogramm sollen helfen

So ist das Fundbüro erreichbar

Wer hingegen glaubt, dass sein verlorengegangenes Fahrrad im Fundbüro aufgetaucht sein könnte, kann sich dort per E-Mail an ordnungsamt@isernhagen.de oder bei Sachbearbeiter Max Kyrath unter Telefon (0511) 61 53 32 14 melden.

Von Carina Bahl