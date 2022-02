Isernhagen F.B

Wer dieser Tage in der Feldmark in der Verlängerung der Möllerstrift in Isernhagen F.B. als Spaziergänger und Reiter unterwegs ist, hat gleich doppelten Grund zum Staunen: Einerseits steht dort seit vergangenem Jahr ein 50 Meter hoher Funkmast der Telekom, andererseits blubbert direkt daneben ein Dieselgenerator vor sich hin – was deutlich zu riechen ist. Und doch: Dieser Zustand wird noch eine Weile so bleiben, wie Telekom und Avacon unisono erläutern – denn eine Stromleitung zum Funkmast in der freien Landschaft gibt es noch nicht.

Lesen Sie auch Neuer Sendemast soll 51 Meter hoch werden

An der Verlängerung der Möllerstrift in F.B. hat die Telekom im vergangenen Jahr einen neuen Funkmast aufgestellt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Generator ist ein Provisorium für den Funkmast in der Feldmark von Isernhagen F.B.

„An dem Mast betreiben wir eine temporäre Netzersatzanlage“, beschreibt es Telekom-Pressesprecher Benedikt Albers. Das sei eine Übergangslösung, bis der beauftragte Energieversorger den regulären Stromanschluss fertiggestellt habe. „Ohne Strom kann die Sendetechnik am Mast nicht betrieben werden, sodass wir in solchen Fällen eine temporäre, mobile Stromversorgung verwenden, um die Mobilfunkversorgung sicherzustellen“, sagt Albers zur Notwendigkeit des Generators.

Die Telekom hat Avacon mit der Verlegung der Stromleitung beauftragt. Die Gemeinde Isernhagen hat dafür laut Avacon-Sprecherin Julia Falkenstein auch bereits die Genehmigung erteilt. Doch mit einem baldigen Baustart ist dennoch nicht zu rechnen. Denn der Standort befindet sich mitten im Landschaftsschutzgebiet Obere Wietze. Das Schutzgebiet erstreckt sich südlich der Bebauung von Isernhagen N.B., K.B. und F.B. bis südlich von Neuwarmbüchen und grenzt an Altwarmbüchen heran. Laut Falkenstein seien die Anträge für die Genehmigung bei verschiedenen Behörden für eine Stromleitungsverlegung für das Landschaftsschutzgebiet aufwendiger – und dauere länger. Man hoffe nun auf eine Genehmigung im März.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch dann sei eine weitere Hürde zu meistern: Im Zeitraum von April bis Juli ist es untersagt, in Landschaftsschutzgebieten Arbeiten vorzunehmen. Der Grund: die Brut- und Setzzeit. Somit geht Falkenstein davon aus, dass die Avacon erst ab Juli mit den Arbeiten für die Stromleitung beginnen könne. Darüber habe man auch die Telekom bereits in Kenntnis gesetzt. Am Dieselgenerator in der Landschaft geht also erst einmal noch kein Weg vorbei.

Von Katerina Jarolim-Vormeier