Die vom Rat beschlossene Umstellung der Isernhagener Grundschulen auf den Ganztagsbetrieb kann nicht so schnell erfolgen wie zunächst angenommen. Unter anderem sind für die jeweilige Mensa Um- und Neubauten nötig, personelle und finanzielle Zwänge erschweren Planung und Umsetzung. Die Friedrich-Dierks-Grundschule in Isernhagen H.B. wird als dann letzte Schule voraussichtlich erst zum Schuljahr 2025/2026 auf den Ganztagsmodus umstellen können, zwei Jahre später als erhofft. So hatte es die Verwaltung den Politikern vor der Sommerpause mitgeteilt.

Mit diesem geänderten Zeitplan kann sich die SPD-Fraktion mit Blick auf berufstätige Eltern jedoch nicht anfreunden. Die Umsetzung müsse zügiger erfolgen, fordert sie nun in einem Antrag – „insbesondere an den Standorten, an denen keine oder geringe bauliche Veränderungen notwendig sind“. Gleichzeitig soll die Verwaltung die Grundschulen auffordern, ein entsprechendes Schulkonzept zu erarbeiten.

Diskutiert wird das Thema im Schul-, Kultur- und Sportausschuss am Dienstag, 1. September, ab 18.30 Uhr im Rathaus. Maximal zwölf Zuhörer sind zulässig.

