Neuwarmbüchen

An der K116 weist zwar ein Schild in die Gartenstadt Lohne, doch wer zuletzt in der Siedlung ankam, landete laut Ortseingangsschild nur in Neuwarmbüchen. Ein Hinweis auf die Gartenstadt Lohne fehlte. Daher beantragte die Antje Schenke (Grüne) im Ortsrat Neuwarmbüchen, dass ein Hinweis auf die Gartenstadt Lohne am Ortseingangsschild angebracht werde.

„Der Antrag hat für einigermaßen Verblüffung gesorgt“, sagte Claudia Halfen in der Sitzung des Ortsrates Neuwarmbüchen. Der zuständige Mitarbeiter habe das Ortsschild wie vorgefunden abgebaut und durch ein neues ersetzt. Auf dem gelben Schild hatte es demnach nie einen Hinweis auf die Siedlung gegeben. Erst als der Antrag kam, habe man das alte Schild noch einmal genauer angeschaut – und darunter Halterungen entdeckt, an denen wohl früher das Hinweisschild „Gartenstadt Lohne“ befestigt war.

Ortseingangsschild wurde offenbar gestohlen

Der Diebstahl war bis dato unbemerkt geblieben. „Das war kein böser Wille, das war vorher schon weg“, betonte Halfen. Nun will sich die Verwaltung darum kümmern, ein neues Schild anzubringen. Ein Hinweis auf dem Ortseingangsschild selbst ist übrigens nicht möglich, denn die Gartenstadt Lohne ist kein offizieller Ortsteil.

Von Alina Stillahn