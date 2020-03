Isernhagen H.B.

Zu einem Feuer in der Küche eines Pausen- und Aufenthaltsraums eines Betriebes in Isernhagen H.B. ist die Ortsfeuerwehr Isernhagen H.B. am Sonntagmorgen ausgerückt. Kurz vor 9 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage der Firma an der Stahlstraße Alarm geschlagen. Ein Gaskocher war in Brand geraten. „Durch das beherzte Eingreifen der Belegschaft konnte Schlimmeres verhindert werden“, sagte Ortsbrandmeister Tobias Plesse nach dem Einsatz.

Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, hatten die Mitarbeiter des Betriebes das Feuer bereits gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf die Küche verhindert. Die Feuerwehrleute sicherten den Gasbrenner, kontrollierten die Küche mit einer Wärmebildkamera und entrauchten das Gebäude mit einem Überdruckbelüfter.

Von Thomas Oberdorfer