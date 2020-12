Isernhagen

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers in der Gemeinde Isernhagen werden in den nächsten beiden Jahren deutlich ansteigen. Dafür hat der Bauausschuss am Dienstagabend grünes Licht gegeben.

Im Gegensatz zu Steuern kann die Gemeinde die Gebühren für die Abwasserbeseitigung nicht nach Belieben anheben, um höhere Einnahmen im Haushalt zu generieren. Die Abrechnung für die Abwasserbeseitigung muss kostendeckend erfolgen – das heißt: Nur Ausgaben, die auch tatsächlich für das Beseitigen des Schmutz- und Regenwassers angefallen sind oder anfallen werden, dürfen auch auf die Gebühren umgelegt werden.

Gemeinde plant mit höheren Kosten im Abwasserbereich bis 2022

Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten und Einleiten von Abwassern. Eine eigene Kläranlage gibt es in der Gemeinde nicht – das Abwasser wird mittels 64 Pumpwerken nach Langenhagen zur Reinigung geleitet. Wobei das klassische Schmutzwasser und das Regenwasser in getrennten Kanälen abfließen – und somit auch unterschiedliche Gebühren anfallen.

Grundsätzlich standen im Bereich der Abwasserbeseitigung im Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro Einnahmen in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro gegenüber. Der Überschuss würde sich eigentlich positiv auf die Gebührenhöhe auswirken, allerdings plant die Gemeinde bis 2022 mit weitaus höheren Kosten – in diesem Jahr mit 4,7 Millionen Euro, 2021 mit 5,6 Millionen Euro und 2022 sogar mit 5,8 Millionen Euro. Diese höheren Ausgaben basieren unter anderem darauf, dass es nun nach vielen Vakanzen mehr Personal im Abwasserbereich gibt und die Gemeinde sich damit imstande sieht, die Kanäle und Pumpanlagen auf Vordermann zu bringen. Dass dies erforderlich werden würde, war schon in den vergangenen Jahren deutlich geworden; immer wieder war von einem Sanierungsstau die Rede. Eine Übertragung des Abwasserkanalnetzes an den Wasserverband Peine hatte der Rat mehrfach abgelehnt.

Gebühren für Abwasser und Regenwasser steigen deutlich an

Kostentechnisch bedeuten die geplanten Maßnahmen für die Bürger: Die Gebühr für die Beseitigung des Regenwassers steigt im nächsten Jahr von aktuell 0,35 auf 0,54 Euro pro Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche. Die Einleitungsgebühr für das Regenwasser in die zentrale Kanalisation wird von 0,58 Euro auf 0,87 Euro pro Kubikmeter erhöht. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wiederum soll von 2,54 Euro auf 2,70 Euro pro Kubikmeter ab nächstem Jahr steigen – und die dazugehörige Einleitungsgebühr liegt dann ebenfalls bei 2,70 Euro pro Kubikmeter. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat darüber am Donnerstag, 10. Dezember, in öffentlicher Sitzung ab 18.30 Uhr im Schulzentrum in Altwarmbüchen.

Straßenreinigung: Gebühren für Sommer- und Winterdienst sinken Während die Abwassergebühr ab 2021 deutlich ansteigen soll, geht es bei den Gebühren für die Straßenreinigung in die andere Richtung. Da es in den vergangenen Jahren in diesem Bereich mehr Einnahmen als Ausgaben gab, müssen die Isernhagener künftig weniger tief in die Tasche greifen. Die Gebühr für den Winterdienst sinkt in der Reinigungsklasse 1 von 0,78 Euro auf 0,38 Euro sowie in Reinigungsklasse 2 von 0,32 Euro auf 0,28 Euro. Allein Besitzer von Grundstücken, die sich an Straßen der Reinigungsklasse 3 befinden, müssen künftig 0,24 Euro statt 0,18 Euro pro laufenden Meter und Jahr bezahlen. Für die Straßenreinigung im Sommer, in der es keine verschiedenen Prioritätsstufen gibt, sinkt die Gebühr von 1,35 Euro auf 1,28 Euro pro laufenden Meter und Jahr.

