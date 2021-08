Altwarmbüchen

Seit November essen Gymnasiasten und IGS-Schüler in der neuen Schulcampus-Mensa. Mit der Inbetriebnahme des Neubaus hat die ehemalige Mensa im Schulzentrum am Helleweg somit ausgedient. Was passiert mit dem 250 Quadratmeter großen Raum? Die Gemeinde baut den kleinen Trakt als Stützpunkt für die eigenen Haushandwerker – also alle Handwerker und Hausmeister der Gemeinde – sowie die Hausmeister des Schulzentrums um. Ziel dabei ist: Ressourcensparend zu arbeiten. Das heißt, nicht alle Wände einreißen und die bestehende Einrichtung an anderer Stelle wiederverwenden.

Weil der Gemeinde die Baugenehmigung noch nicht vorliegt, kann allerdings aktuell mit dem Umbau noch nicht begonnen werden.

Torsten Hartmann (links) und Dennis Schmidt zeigen den Umbauplan für den neuen Stützpunkt der Haushandwerker. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Grundschule bekommt Mensaeinrichtung

Mittlerweile haben die Haushandwerker der Gemeinde die Abrissarbeiten in der alten Mensa in Eigenleistung abgeschlossen. Sie demontierten beispielsweise den Tresen, die Spülstraße, einige Ablufthauben sowie diverse Regale der vor elf Jahren in Betrieb genommenen Mensa mit bis zu 105 Sitzplätzen. „Diese Teile bauen wir in der Grundschule ’Auf dem Windmühlenberge’ wieder auf“, sagt Torsten Hartmann vom Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung. Dazu gehöre auch die Abluftanlage auf dem Flachdach am Helleweg, die in N.B. neue Verwendung finde. Die Ausstattung und die Gerätschaften seien intakt, deshalb nutze die Gemeinde sie weiter.

In dem nun entkernten Raum entsteht künftig ein Werkbereich, an den sich ein Büro anschließt. Dahinter kommt die Küche, die dann den derzeit acht Mitarbeitern, darunter zwei Hausmeister, als Treffpunkt und Sozialraum dienen soll. „Ausgelegt ist der gesamte Stützpunkt samt Sanitäranlagen für bis zu zehn Beschäftigte – und auch Frauen“, sagt Hartmann. Die bereits vorhandene Toilette und Dusche sei für weibliche Mitarbeiterinnen vorgesehen. Indes sollen Umkleide, WC und Duschbereich für die Herren neu gebaut werden.

Ebenfalls neu eingerichtet wird ein Maschinenraum. Dort stellen die Haushandwerker eine Bandsäge, Kreissäge und dafür benötigte Absauganlagen auf. Die Geräte bauen sie in der ausgelaufenen Heinrich-Heller-Schule ab und am Helleweg wieder auf. „Da sich unter den sechs Haushandwerkern drei Tischler befinden, dürfen diese die Werkzeuge bedienen“, sagt Thomas Kehrer, Leiter der Haushandwerker und des neuen Stützpunktes. Einige Möbelstücke, wie etwa die Sitzecken aus Kunstleder in der alten Mensa, arbeiteten sie auf. „Dann sehen die wieder wie neu aus“, berichtet Kehrer.

Umzug ist für Mitte November geplant

Die Haushandwerker sind derzeit im Erdgeschoss des Rathaus-Nebengebäudes an der Stettiner Straße untergebracht. Den Umzug ins Schulzentrum schätzt Hartmann auf Mitte November, weil erst dann auch die Küche geliefert werde. Mit der Baugenehmigung rechnet er Ende August. „Am liebsten würden wir gleich loslegen, aber ohne Genehmigung geht es nicht“, sagt Hartmann.

Nach Fertigstellung des neuen Stützpunktes soll auch die ehemalige Hausmeisterloge umgestaltet werden. Da, wo einst der Kiosk Getränke und Snacks anbot, werden die Haushandwerker in sogenannter Frontoffice zu bestimmten Zeiten Präsenz zeigen. Direkt dahinter entsteht das Backoffice, wo die Leittechnik untergebracht wird. Laut Verwaltungsmitarbeiter Dennis Schmidt investiert die Gemeinde in den Umbau 135.000 Euro. „Damit kommen wir auch gut hin“, sagt Schmidt.

Dennis Schmidt (links) und Torsten Hartmann zeigen die neuen Fenster, die für Lehrer zur besseren Überwachung des Geschehens zwischen Werk- und Maschinenraum eingebaut wurden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Parallel zu den Abrissarbeiten erfolgte in einem neuen Werkraum der Einbau von vier Glasfenstern, damit Lehrer im Unterricht die Werkbänke vom Maschinenraum aus besser einsehen können. „Die Praxis hat gezeigt, dass die Kontrollfenster wichtig sind“, sagt Hartmann. Die Arbeiten schlagen rund 6000 Euro zur Buche.

Von Katerina Jarolim-Vormeier