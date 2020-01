Isernhagen

Wer Kinder in der Grundschule hat, weiß es nur zu gut: Es gibt ziemliche viele Ferientage – und der eigene Urlaub reicht nicht immer aus, um die Betreuung an allen schulfreien Tagen zu gewährleisten. Um Familien bei dieser Aufgabe zu entlasten, bietet die Gemeinde Isernhagen auch in diesem Jahr wieder eine verlässliche Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Das Angebot richtet sich aber auch an Kindergartenkinder, die im Übergang zur Grundschule sind, sowie an Grundschüler, die auf eine weiterführende Schule im Sommer wechseln.

Betreuung von 8 bis 16 Uhr im Jugendtreff Altwarmbüchen

Die verlässliche Ferienbetreuung gibt es in den Osterferien in der Woche vom 30. März bis 3. April, in den Sommerferien vom 3. bis 21. August und im Herbst vom 12. bis 16. Oktober. Das Angebot umfasst eine tägliche Betreuung von 8 bis 16 Uhr im Jugendtreff Altwarmbüchen (direkt gegenüber der Grundschule), inklusive eines gemeinsamen Mittagessens, Ausflügen und Workshops. Die Teilnahme kostet pro Woche 90 Euro. Eltern können das Angebot für ihre Kinder nur für ganze Wochen buchen. Tageweise ist die Betreuung nicht möglich.

Anmeldung ab sofort – Platzvergabe im Februar

Um besser planen zu können, ist die Anmeldung für alle Ferienwochen bereits jetzt notwendig. Wer Interesse hat, findet das Onlineanmeldeportal auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen. Die Anmeldung ist ausschließlich dort möglich. Die verbindliche Vergabe der Plätze erfolgt bereits im Februar.

Nachfragen sind möglich bei Isernhagens Jugendpfleger Thomas Jüngst unter Telefon (0511) 61534030 sowie per E-Mail an thomas.juengst@isernhagen.de.

Von Carina Bahl