Isernhagen

Eine Lehre beginnt traditionellerweise am 1. August – da macht auch die Gemeinde Isernhagen keine Ausnahme. Und Bürgermeister Arpad Bogya ließ es sich nicht nehmen, die neuen Auszubildenden persönlich zu begrüßen. Nicht nur den Klassiker „Verwaltungsfachangestellter“ hat die Gemeinde in ihrem Ausbildungsportfolio. Auch angehende Erzieherinnen und Sozialassistenten sowie Fachinformatiker konnten sich bewerben.

Ein „sicherer Hafen im öffentlichen Dienst“, wie Bogya scherzhaft sagte, scheint insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie für viele durchaus erstrebenswert. Insgesamt etwa 70 Bewerbungen hat es der Ersten Gemeinderätin Nicole Jürgens zufolge gegeben. Nach mehreren Auswahldurchgängen durften drei angehende Verwaltungsfachangestellte, zwei Erzieherinnen, eine Sozialassistentin und zwei Fachinformatiker ihre Ausbildungsverträge unterschreiben. Wenn sie sich bewähren, haben sie eine gute Chance, nach ihrer Lehre in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Hoher Bedarf an Kita-Fachkräften

Insbesondere in den Kindertagesstätten sei der Bedarf an Fachkräften derart hoch, dass die Gemeinde Isernhagen verstärkt darauf setze, dieses Personal selbst auszubilden, sagte Bogya. „Auch wenn wir das Geld vom Staat dafür nicht wiederbekommen.“ Der Umstand, dass „Menschen, die beruflich gern etwas mit Kindern in Kitas machen möchten, ihre eigene Ausbildung auch noch bezahlen müssen“, verschärfe die Problematik zusätzlich.

Eine Premiere erleben Sarah Renée Stockhaus und Jack Holt: Sie sind die ersten Fachinformatiker, die die Gemeinde Isernhagen ausbildet. Beide stammen aus Isernhagen, sind dort auch ehrenamtlich tätig und haben sich gezielt beworben. „Ich habe ein Praktikum in der MHH gemacht und dort viel mit Computern und SAP gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht“, sagt die 19-jährige Stockhaus. Ihr 23-jähriger Mitauszubildender weiß von seiner Mutter, wie es zugeht, wenn man bei der Gemeinde arbeitet. Da er mit seinem Studium nicht ganz glücklich gewesen sei, habe er sich nun für eine Ausbildung entschlossen. „Und IT kam auch im Studium vor.“

Zweitausbildung im Sinne von Beruf und Familie

Ebenfalls einen Neuanfang wagt Nicole Schulz. Sie ist gelernte Handelsfachwirtin, sah aber als junge Mutter das Problem, dass die „Arbeitszeiten im Handeln nicht so familienfreundlich sind“. Da sie auch bereits mit BWL zu tun gehabt habe, entschloss sie sich für eine zweite Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte. Sarah Lindenau stammt aus Resse. „Ich wollte aus der Wedemark heraus in eine andere Kommune schauen“, sagt sie. Ein Praktikum, das sie im Zuge ihrer Schulausbildung im Büro absolvierte, habe ihr gezeigt, dass sie daran Spaß habe.

Junge Menschen, die ihre Ausbildung bei der Gemeinde Isernhagen bereits im vergangenen Jahr begonnen hatten, machten den Neuen Mut: „Traut euch zu fragen, wenn ihr Fragen habt.“ Gerade die überschaubare Größe der Abteilungen – insgesamt sind etwa 300 Menschen in der Gemeinde beschäftigt – sorge für ein familiäres und gutes Klima.

Von Sandra Köhler