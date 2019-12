Isernhagen

Das alte Jahr mit einem lauten Knall verabschieden und 2020 mit buntem Glitzer am nächtlichen Himmel begrüßen: Das Feuerwerk zu Silvester ist auch in der Gemeinde Isernhagen für viele Menschen eine lieb gewordene Tradition. Wer trotz der Diskussion um den Tierschutz und die Umweltbelastung auch diesmal darauf nicht verzichten möchte, sollte wenigstens vorsichtig sein, bittet Gemeindesprecherin Svenja Theunert.

Altenheime und Tankstellen sind beim Feuerwerk tabu

In Isernhagen gelte wie in allen anderen Städten und Gemeinden laut Sprengstoffgesetz: Feuerwerk darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Fachwerkhäusern gezündet werden. Besondere Vorsicht walten lassen müssen Nutzer in der Nähe von Tankstellen und Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern. Damit das neue Jahr nicht im Krankenhaus beginnt, sollten Theunert zufolge nur Feuerwerkskörper mit CE-Kennzeichnung und deutscher Gebrauchsanweisung gezündet werden. Blindgänger sollten nicht erneut angezündet werden.

Eigentlich selbstverständlich: Feuerwerk darf man nicht aus dem Fenster oder vom Balkon und nicht auf Menschen oder Tiere werfen. Und wenn dann noch jeder Isernhagener die Reste seines Feuerwerkes selbst entsorgt und nicht auf der Straße herumliegen lässt, dann ist der Start ins neue Jahr für alle viel entspannter.

Von Sandra Köhler