Isernhagen

Eine Firma soll für die Gemeinde Isernhagen den Zustand des kommunalen Straßennetzes erfassen und ein Erhaltungskonzept erarbeiten. Der Auftrag, den die Gemeinde nun vergeben hat, umfasst sowohl die Fahrbahnen als auch die begleitenden Fuß- und Radwege.

Welche Straße muss wann saniert werden?

Vom sogenannten Straßenkataster, das rund 100.000 Euro kosten wird, erhofft sich das Rathaus künftig einfachere Arbeitsabläufe und eine schnellere Bearbeitung. Das Erhaltungskonzept soll einen besseren Überblick liefern, welche Straßen künftig wann ins Sanierungsprogramm aufgenommen werden müssen. Weitere Informationen dazu will die Gemeindeverwaltung in den nächsten Wochen geben. Dann will sie gemeinsam mit dem beauftragten Unternehmen auch das Fahrzeug vorstellen, das für die Untersuchung eingesetzt wird.

Mal müssen Anlieger zahlen, mal nicht

Dass viele Gemeindestraßen in keinem guten Zustand sind, ist unbestritten. Allein die Liste der Straßen, bei denen aus Sicht der Verwaltung eine Oberflächensanierung ausreichen würde, umfasste Anfang 2018 noch 31 Straßen. Die geschätzten Sanierungskosten, die ohne Kostenbeteiligung der Anlieger zu bewältigen wären, beliefen sich auf rund 5,8 Millionen Euro. Hinzu kommen Straßen, die noch nie richtig ausgebaut wurden und für die damit Anliegerbeiträge fällig würden.

Ein besonders heikles Thema sind schon einmal ausgebaute Straßen, bei denen eine reine Oberflächensanierung allerdings nicht mehr ausreicht. Die Isernhagener Politik hat sich noch nicht festgelegt, ob und in welcher Form sie dafür künftig noch Straßenausbaubeiträge von Grundstückseigentümern kassieren will.

Von Frank Walter