Die Gemeinde Isernhagen will herausragende Leistungen ihrer Sportlerinnen und Sportler, die im Jahr 2020 erbracht worden sind, ehren. Dazu bittet die Gemeinde um Vorschläge.

Eine Ehrung sollen sowohl aktive Sportlerinnen und Sportler erhalten als auch Personen, die sich ehrenamtlich besonders um den Sport in Isernhagen verdient gemacht haben. Für die Leistungen der Aktiven gelten bestimmte Voraussetzungen. Gewürdigt werden Teams und Einzelpersonen, die eine Kreis-, Regions- oder Bezirksmeisterschaft oder einen Kreispokal gewonnen haben. Bei Landes- oder Deutschen Meisterschaften reichen auch zweite und dritte Plätze für eine Ehrung. Die Voraussetzungen erfüllen zudem Personen, die an Welt- oder Europameisterschaften teilgenommen haben oder für eine Nationalmannschaft nominiert wurden. Außerdem geehrt werden können Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen zum 25., 30., 40., 50. oder jedes weitere Mal erworben haben.

Wann und wie die Ehrung stattfinden kann, steht noch nicht fest

Eigentlich hätten auch Sportlerinnen und Sportler gewürdigt werden sollen, die an den olympischen Sommerspielen oder den Paralympics in Tokio teilgenommen haben. Beide Veranstaltungen mussten allerdings aufgrund der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verschoben werden.

Personen, die eine der genannten Voraussetzungen erfüllen, können bis 31. Januar für eine Ehrung vorgeschlagen werden. Hierzu muss ein Vordruck ausgefüllt werden, den Interessierte entweder über die Sportvereine oder im Internet auf www.isernhagen.de bekommen können. Dieser wird zusammen mit dem Nachweis für die entsprechende Leistung an folgende Adresse geschickt: Gemeinde Isernhagen, Amt für Jugend, Bildung und Sport, Bothfelder Straße 29, 30916 Isernhagen.

Wann und in welcher Form die Ehrung in diesem Jahr stattfinden kann, steht aufgrund der derzeitigen Situation noch nicht fest. 2020 musste die Feier abgesagt werden, die Gemeinde verschickte Urkunden und Medaillen per Post.

Von Yannick von Eisenhart Rothe