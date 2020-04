Isernhagen

Teure Corona-Krise: Isernhagens Kämmerer rechnet mit millionenschweren Ausfällen bei der Gewerbesteuer. Bei dieser Größenordnung fallen die Mindereinnahmen bei den Kita-Gebühren eher nicht ins Gewicht. Noch gar nicht absehbar ist hingegen, wie sich die Einnahmen der Gemeinde aus der Einkommens- und der Umsatzsteuer entwickeln werden.

Haushalt ist seit Kurzem genehmigt

Wie sich die Vorzeichen momentan schnell ändern: Im Dezember hatte der Isernhagener Rat den Haushaltsplan für 2020 beschlossen, Grundlage allen Handelns der Kommune. Der Ergebnisplan sieht (auch aktuell noch) Einnahmen von 61 Millionen Euro und Ausgaben von 62 Millionen Euro vor. Ende Februar folgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Region Hannover, Mitte März dann die Bekanntmachung im Amtsblatt.

In der Haushaltssatzung werden die Summe aller Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Kreditermächtigung, die Verpflichtungsermächtigungen und die Steuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt. Die öffentliche Bekanntmachung und die Auslegung sind die Voraussetzungen, damit die Satzung Rechtskraft erlangt. Damit endete die sogenannte vorläufige Haushaltsführung, und die Gemeinde konnte seitdem über die im Haushaltsplan enthaltenen Mittel verfügen.

Corona-Krise wirbelt die Pläne durcheinander

Doch was ist das Zahlenwerk jetzt, nur wenige Wochen später, noch wert? In Zeiten, in denen viele Geschäfte wegen der Bestimmungen zur Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen? In denen Unternehmen auch in Isernhagen Kurzarbeit angemeldet haben? In denen manche Chefs die Belegschaft nur im wöchentlichen Wechsel in die Firma lassen, um nicht bei einem Corona-Fall eine Komplett-Quarantäne zu riskieren?

Eine klare Antwort auf diese Frage hat selbst Isernhagens Kämmerer und Wirtschaftsförderer Michael Frerking nicht. Aber zumindest Tendenzen kann der Mann über die Zahlen auf Nachfrage mitteilen – und da sieht es besonders bei der Gewerbesteuer düster aus für den kommunalen Haushalt.

Ende März hatte sich die FDP für eine pauschale Stundung der Gewerbesteuerzahlungen für zunächst drei Monate ausgesprochen, um andere staatliche Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Doch so einfach funktioniert das nicht: Eine pauschale Stundung sei rechtlich nicht zulässig, hatte Bürgermeister Arpad Bogya klar gestellt. Und sein Versprechen, Einzelanträge von Unternehmen würden im Rathaus „blitzschnell“ entschieden, ist nicht ohne Resonanz geblieben.

Mehrere Millionen Euro weniger Gewerbesteuer

„Immer mehr Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer oder auf eine Herabsetzung der Vorauszahlungen trudeln ein. Und wir erledigen alles zeitnah“, berichtet Kämmerer Frerking. Die Zahl der „vielen kleinen Anträge“ bewege sich noch im zweistelligen Bereich. Dies mache aber in der Summe schon jetzt einen deutlich siebenstelligen Euro-Betrag aus. Er rechnet insgesamt mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 3 bis 4 Millionen Euro in diesem Jahr. Angesetzt wurden Haushaltsplan rund 20 Millionen Euro.

Was wirklich unter dem Strich steht, wird allerdings erst die Abrechnung zeigen. Weil Steuerzahlungen oft erst mit deutlicher Verzögerung feststehen, kann die Corona-Krise noch lange nachwirken. Klar ist jetzt aber schon: „Die Krise trifft unglaublich viele Betriebe“, so Frerking.

Frerking erwartet weniger Einkommen- und Umsatzsteuer

Wie stark sich diese wirtschaftlich harte Zeit an anderer Stelle im Haushalt niederschlägt, das kann auch der Kämmerer noch nicht wirklich einschätzen. Bei den Einkommensteuer-Anteilen dürfte sich die Kurzarbeit bemerkbar machen. Im Bereich der Umsatzsteuer-Anteile erwartet er einen Rückgang, weil weniger Einkäufe getätigt werden. Was dabei für die Gemeinde Isernhagen unter dem Strich stehen wird, ist wegen des komplizierten Verteilschlüssels noch nicht absehbar.

Hinzu kommen die Mindereinnahmen im Kita-Bereich: Die Gemeinde erlässt den Eltern die Gebühren für die geschlossenen Kitas ab April wegen „außergewöhnlicher Härte“. Ohne dies völlig außer Acht lassen zu wollen, spricht Frerking von einer „geringeren Größenordnung. Da machen mir die Steuern mehr Sorgen.“

Ämter suchen nach Einsparpotenzial

Als Reaktion auf die drohenden Mindereinnahmen sollen die einzelnen Ämter im Rathaus nun Vorschläge machen, wo im Haushaltsplan für 2021 noch gespart werden. Fest steht: „Im Ergebnishaushalt ist wenig Verfügungsmasse“, so Frerking.

Grundsätzlich denkbar ist es auch, Investitionen zu verschieben, deren Finanzierung den Ergebnishaushalt belastet. Von diesen hat Isernhagen in den nächsten Jahren eine ganze Menge vor der Brust – selbst wenn das neue 25,4 Millionen Euro teure Schulcampus-Gebäude am Helleweg fertiggestellt ist. Millionen sollen in die Zentrumssanierung fließen, in den Bau zweier neuer Kitas, in die Straßen unter anderem im zweiten Abschnitt der Wietzeaue, in zwei neue Feuerwehrhäuser, ins Abwassernetz. Die Grundschule Altwarmbüchen soll umziehen und benötigt dafür ein weiteres Gebäude, das Erdgeschoss des Gymnasiums soll umgebaut und die Fassade weiter saniert werden.

Aus Frerkings Sicht macht eine Verschiebung von Investitionen dort keinen Sinn, wo die Arbeiten schon begonnen haben. Aber: „Letztlich muss die Politik entscheiden.“

