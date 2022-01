Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen verlängert die Testpflicht in Kitas. Kinder über drei Jahre müssen sich weiterhin dreimal wöchentlich vor dem Kita-Besuch testen. Die Tests dafür stellt die Gemeinde bereits seit August – damals noch als freiwilliges Angebot – kostenlos zur Verfügung. Die Pflicht hatte die Gemeinde bereits im Dezember auch mit Blick auf die Feiertage eingeführt. Sie soll nun bis Ende Januar gelten. Bis dahin werde erneut entschieden, wie es im Februar mit der Regelung weitergehe, teilt die Gemeinde mit.

„Gemeindeverwaltung und Kita-Leitungen halten die Regelung für sehr wichtig und zielführend in der derzeitigen Phase der Pandemie“, begründet die Gemeinde die Verlängerung. Das gelte insbesondere angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante. Die Regelung erhöhe neben dem Schutz der Kleinen auch den Schutz des Personals, insbesondere angesichts diverser personeller Engpässe. „Die Tageseinrichtungen sollen vollständig geöffnet bleiben.“

690 Kita-Kinder in der Wedemark wöchentlich getestet

Laut der Verwaltung können so wöchentlich etwa 690 Kita-Kinder dreimal wöchentlich getestet werden – und die Pflicht ist offenbar auch bei den Eltern gut angekommen. Einzelne Familien hätten das Testen zwar abgelehnt und ihre Kinder zu Hause gelassen. Doch der Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport, Sascha Trampe, weiß vor allem zu berichten: „Viele sind dankbar, dass es eine einheitliche Regelung gibt, die für alle gilt. Das erzeugt ein höheres Sicherheitsgefühl.“

Ein spürbares Wachstum der Anzahl positiv getesteter Kinder habe es mit der Einführung der Testpflicht aber nicht gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings habe es einen positiven Fall gegeben, der ohne Testpflicht möglicherweise nicht aufgefallen wäre. Weil das Kind frühzeitig der Kita ferngeblieben sei, hätten die übrigen Familien und das Personal ohne Quarantäne das Weihnachtsfest begehen können.

Kinder unter drei Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Die Gemeinde empfiehlt, trotzdem zu testen. Dafür stellt sie kostenlose Testkits zur Verfügung. Allen Kindern unter drei Jahren ist der Zutritt in die Gruppe aber auch ohne Nachweis möglich. Eltern von Kindern ab drei Jahren müssen ihre Kinder montags, mittwochs und freitags testen. Den entsprechenden Nachweis müssen sie dann morgens in der Kita vorlegen. Ohne Nachweis gibt es keine Betreuung an dem Tag.

Von Alina Stillahn