Isernhagen

Im Gemeindegebiet Isernhagen soll es bald den ersten Stolperstein geben. Dabei handelt es sich um eine kleine Messinggedenktafel, die an das Schicksal von Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, vertrieben oder deportiert wurden. Der Künstler Gunter Demnig hat das Projekt bereits 1992 initiiert. Die Stolpersteine werden in der Regel im Gehweg vor dem letzten frei gewählten Wohnort des Opfers eingelassen – in der Stadt Hannover und vielen Kommunen der Region gibt es bereits diverse Stolpersteine.

Stolperstein soll an Friedrich Daps erinnern

In Isernhagen soll der Stolperstein an Friedrich Daps erinnern. Der taubstumme Junge kam am 21. März 1942 im Alter von acht Jahren wie Hunderte andere Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen in der psychiatrischen Klinik Lüneburg ums Leben, wahrscheinlich wurde er wie viele andere mit einem Schlafmittel getötet. Zuvor war Daps im damaligen Kinderheim der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel untergebracht – die Stadt Burgwedel hat gerade eine Straße nach ihm benannt.

Das Geburtshaus von Friedrich Daps an der Dorfstraße in K.B. ist somit, wenn man das bei Kindern so nennen kann, sein letzter, freiwillige Aufenthaltsort gewesen. Das Gebäude selbst ist längst abgerissen. Der Stolperstein soll zwischen den Hausnummern 80e und 82 verlegt werden – der genaue Ort und die Inschrift des Stolpersteins würden noch abgestimmt, teilt die Gemeinde mit. Eine Verlegung ist für Ende März nächsten Jahres geplant. Die Idee für den Stolperstein hatte Friedrichs Cousin Walter Daps, der noch in Isernhagen lebt.

Von Carina Bahl