Altwarmbüchen

Aufgrund technischer Wartungsarbeiten bleibt die Gemeindebücherei Isernhagen an der Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen am Montag und Dienstag, 23. und 24. September, geschlossen. Wegen der Schließung entfällt am Montag, 23. September, auch das Bilderbuchkino. Ab Mittwoch, 25. September, ist die Gemeindebücherei wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Von Lisa Otto