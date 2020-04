Altwarmbüchen

Die Gemeindebücherei Isernhagen öffnet am Montag, 27. April, wieder ihre Türen. Hinter den Kulissen hat die Gemeindeverwaltung schon seit ein paar Tagen die nötigen Vorbereitungen getroffen, um die Hygiene- und Abstandsvorgaben zu gewährleisten. So wurden Plexiglas-Aufsteller an den Thekenplätzen aufgebaut und Abstandsmarkierungen angebracht. Auch der Weg der Besucher durch die Bücherei ist für die Corona-Zeit neu konzipiert: Der Ausgang befindet sich jetzt an der Rückseite.

Büchereibesucher müssen Abstand zueinander halten

Für den Bücherei-Betrieb gelten einige Vorgaben: So haben maximal zehn Personen gleichzeitig Zutritt. Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsständer, an dem die Leser sich und ihren Kindern die Hände desinfizieren können. Innerhalb der Bücherei ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. „Eltern sorgen bitte dafür, dass alle Kinder diese Vorsichtsmaßnahmen einhalten“, teilt Gemeindesprecherin Svenja Theunert mit. Im Sinne des gegenseitigen Ansteckungsschutzes empfiehlt die Gemeinde den Gebrauch von Mund-Nasen-Masken.

Für die Rückgabe müssen die Besucher alle Medien gesondert auf den bereitgestellten Tischen ablegen. Ausgebucht und desinfiziert werden die Bücher erst am nächsten Tag. Medien, die in der Woche vom 20. bis 24. April zurückgegeben werden sollten, wurden bis 8. Mai verlängert. Es fallen keine Säumnisgebühren an.

Vor der Ausleihtheke müssen die Gäste die eingezeichneten Abstände einhalten. Verlassen müssen sie die Bücherei durch den Hinterausgang, so begegnen sie nicht den neu eintretenden Kunden. Veranstaltungen in der Gemeindebücherei wird es bis auf Weiteres nicht geben.

Von Frank Walter