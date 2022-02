Isernhagen N.B

Die angespannte Personalsituation bei der Hortbetreuung an der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. hat sich etwas entspannt. Das liegt laut Gemeinde allerdings auch daran, dass sich fast die Hälfte der Kinder im Laufe des Kita-Jahres 2021/2022 von der Betreuung abgemeldet hat. Das soll sich aber bald wieder ändern. Die Gemeinde hat gerade die gesamte Nachmittagsbetreuung an der Grundschule ausgeschrieben. Die Hort- und Ganztagsbetreuung soll ab Mitte August ein freier Träger übernehmen.

Mit der Abmeldung der Kinder reduziert sich aktuell die Hortbetreuung auf eine Gruppe, wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilt. Waren es zu Beginn des Kitajahres 2021/2022 noch 38 Kinder, ist ihre Zahl laut Gemeinde auf 20 geschrumpft. Als Gründe nennt sie neben dem Personalmangel und der mangelnden Beständigkeit aber auch die aktuelle Corona-Situation. Einige Eltern seien bereits daran gewöhnt, ihre Kinder auch am Nachmittag zu betreuen, und hätten wegen der Kosten von einer Betreuung Abstand genommen. „Natürlich ist das für uns kein schönes Signal“, heißt es von der Gemeinde.

Gemeinde schreibt weitere Stelle aus

Damit kann aber nun mit einer fest besetzten Stelle und Springern die Betreuung der einen Hortgruppe angeboten werden. Dass es dabei zu Ausfällen kommt, kann die Gemeinde aber nicht ausschließen. Zusätzlich setzt sie darauf, dass schon bald ein erkrankter Mitarbeiter zurückkehrt, und sie hat eine weitere Stelle für die Nachmittagsbetreuung ausgeschrieben.

Die Betreuung an der Grundschule in N.B. unterteilt sich dabei in die Ganztags- und Hortbetreuung. Bei der hat die Gemeinde schon länger mit Personalproblemen zu kämpfen. Daher schlug sie im vergangenen Jahr vor, den Ganztagsbetrieb an einen freien Träger zu übergeben. Als Pilotprojekt hatte die Grundschule in N.B. 2019 den Ganztagsbetrieb aufgenommen. Dabei sollten auch Erfahrungen für die weiteren drei Grundschulen Altwarmbüchen, Drei Eichen und H.B. gesammelt werden, die bis 2025 auch ein Ganztagsangebot machen sollen.

Auch mit dem neuen Träger bleibt es beim alten Konzept

Per Ausschreibung soll nun ein freier Träger für die Ganztags- und Hortbetreuung gefunden werden. Dabei soll es beim alten Konzept bleiben: Die Ganztagsbetreuung soll von montags bis donnerstags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr angeboten werden. Von 15 bis 16 Uhr wird es an diesen Tagen dann eine Hortbetreuung geben. Am Freitag soll diese von 12 bis 16 Uhr stattfinden. Angedacht war zunächst auch, mit dem freien Träger vielleicht sogar ein Ganztagsangebot an fünf Tagen bis 16 Uhr anzubieten.

Der Schulvorstand habe sich mehrheitlich für das alte Konzept entschieden, heißt es von der Gemeinde. Laut Ausschreibung soll das Hortangebot dann wieder 40 Kindern zur Verfügung stellen. Für weitere 40 soll auch eine Ferienbetreuung angeboten werden. Für bis zu 120 Kinder soll dann wie gehabt das Ganztagsangebot ausgelegt sein.

Neuer Träger Mitte August

Vorgesehen ist, dass der neue Träger Mitte August startet, kurz vor Ende der Sommerferien also. Erst einmal ist der Vertrag auf zwei Jahre befristet, er verlängert sich aber jeweils um ein Jahr, sollte die Gemeinde nicht ihr Veto einlegen. Das dürfte auch die Personalsituation in den übrigen kommunalen Einrichtungen entspannen, denn das jetzige Hortpersonal könnte wiederum in den Kitas eingesetzt werden.

Von Alina Stillahn