Das ist ein Verlust: Gerhard Raible ( CDU), einer der wohl umtriebigsten Kirchhorster, ist aus dem Ortsrat ausgeschieden. „Wir verlieren jemanden, der – zumindest in den Ortsratssitzungen – weniger die Farbenlehre, aber umso mehr das Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Interessen des Dorfes auch gegen Widerstände von außen gewissenhaft vertreten hat“, lobt Ortsbürgermeister Helmut Löffler ( SPD) Raibles Engagement.

Gerhard Raible ist nach Isernhagen F.B. gezogen

Der Grund für den Rückzug des Christdemokraten mitten in der Wahlperiode? „Ich bin nach Isernhagen F.B. umgezogen und damit nicht mehr ganz so nah an dem, was in Kirchhorst passiert“, sagt der ehemalige CDU-Ortsvereinsvorsitzende. „Und wenn man was macht, dann soll man es richtig machen“, fügt der aus Schwaben stammende Raible hinzu. Nun gelte es für ihn aus privaten Gründen, andere Prioritäten zu setzen. Sein Amt als Kirchenvorsteher der St.-Nikolai-Gemeinde will er aber noch bis zum Ende der Amtsperiode ausüben.

20 Jahre lang hatte sich Raible für das Wohl Kirchhorsts eingesetzt: ob im Elternbeirat des Kindergartens, in der Ortspolitik und im Kirchenvorstand oder auch über die Ortsgrenzen hinweg im CDU-Gemeindevorstand. „Sehr engagiert, spontan und geradeheraus“: So lobt Kirchhorsts ehemalige Ortsbürgermeisterin Renate Vogelsang Raible. Auch als singenden Elvis Sinatra, der bei seinen Konzerten in St. Nikolai Geld für den Förderverein für Jugendliche und Kinder (JuKi) der Kirchengemeinde sammelt, hat ihn so mancher noch gut im Ohr.

Jackie Pickering ersetzt Gerhard Raible im Ortsrat Kirchhorst. Quelle: privat

Seinen Sitz hat jetzt eine Frau übernommen, die mit Raible bereits von 2011 bis 2016 gemeinsam im Ortsrat saß: Jackie Pickering. „Eigentlich wollte ich ja nicht mehr in den Ortsrat. Es wäre halt schön, wenn sich Jüngere finden würden“, sagt die Leiterin der örtlichen Ballettschule. Warum sie nun doch Ja gesagt hat? „Ich lebe schon so lange gerne hier, kenne viele Leute und tue es für Kirchhorst“, sagt sie.

Von Sandra Köhler