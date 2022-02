Isernhagen

Es lohnt sich nicht immer, Einspruch gegen einen Strafbefehl einzulegen: Das musste jetzt auch ein Anwalt erfahren, der vor dem Amtsgericht Burgwedel angeklagt worden war. Er hatte Asbest auf einem Grundstück in Isernhagen falsch gelagert und entsorgt. Aus 4000 Euro im Strafbefehl wurden letztlich im Urteil 7500 Euro. Nicht zuletzt, weil der Angeklagte keine Auskunft über seine Einkünfte machte – und Amtsrichter Michael Siebrecht deshalb Durchschnittswerte zugrundlegen musste.

Nachbar hält Asbest-Entsorgung mit der Kamera fest

Zur Anzeige hatte die Tat ein Nachbar gebracht: Dieser hatte gesehen, wie der Anwalt 2020 auf dem Grundstück in Isernhagen einen Stapel Dachplatten aus Weiß-Asbest auf dem Gelände gelagert und letztlich für den Abtransport zerschlagen hatte. „Er hat dafür einen Pflasterstein gehabt“, betonte der Zeuge im Gerichtssaal. Die Platten hätten auf dem verwaisten Grundstück schon viele Jahre gelegen und seien zwischenzeitig von Unkraut überwuchert gewesen. Als der Nachbar sah, wie die Platten – wohl um sie passend für den Anhänger zu machen – zerkleinert wurden, hatte er alles fotografiert und später Bruchstücke eingesammelt, die er der Polizei übergab. Das Labor bestätigte letztlich: Es handelte sich um krebserregenden Asbest.

Aus Sicht des angeklagten Anwaltes, der zuvor noch nie auf diesem Platz im Gerichtssaal sitzen musste, hatte sich das alles ganz anders abgespielt – zumindest fast. „Diese Platten habe ich noch nie zuvor gesehen“, versicherte er. Erst als er von der Region eine Aufforderung erhalten hatte, diese wegzuräumen, seien sie ihm aufgefallen. Das Grundstück stünde seit Jahren leer, er hätte es einst als Investition erworben – und damals auch freiräumen lassen. Woher nun auf einmal die Asbestplatten gekommen waren, die direkt vor dem Tor einer Scheune gelegen hätten, wisse er nicht.

Angeklagter: Viele Versuche, die Asbest-Platten zu entsorgen

Den Versuch, diese zu entsorgen, beschrieb der angeklagte Anwalt als Spießrutenlauf: Aha hätte für diese nicht ausreichend große Sondertüten gehabt. Als Tipp eines Mitarbeiters der Deponie habe er sich dann Folien aus einem Baumarkt geholt und sei damit zu einem anderen Entsorger gefahren – aber auch dieser habe die Platten so nicht annehmen wollen, dafür aber die passenden Säcke herausgegeben. Auf dem Grundstück in H.B. habe er die Platten dann in diese Säcke gepackt, zum Entsorger gebracht und dafür auch den Beleg erhalten, sie entsorgt zu haben. „Ich habe mich an alle Fristen gehalten, die mir gesetzt worden sind“, so der Anwalt. Dass beim Transport auf den Anhänger die ein oder andere der Dachplatten beim Darüberlaufen kaputt gegangen sei, könne durchaus sein – „aber zerschlagen haben wir sie nicht“. Überhaupt seien die Regularien zum Entsorgen von Asbest derart umfangreich und schwer zu verstehen, da könne ein Laie nicht durchsteigen. Er und seine Anwältin plädierten daher auf Freispruch.

Urteil: 7500 Euro für unerlaubten Umgang mit Abfällen

Den gab es im Gerichtssaal aber nicht. „Sie sind kein Laie“, betonte die Staatsanwältin in Richtung Anwalt. Man könne seine Aussage zudem als Geständnis werten – immerhin hatte er die Lagerung bestätigt und auch, dass die Platten beim Transport kaputt gegangen seien. „Das war weit entfernt von dem, wie man mit Asbest umgeht“, bilanzierte denn auch Richter Siebrecht. Es handele sich daher durchaus um einen unerlaubten Umgang mit Abfällen. Blieb nur die Frage: Wie hoch sollte die Strafe ausfallen? „Meine Einkommensverhältnisse sind geordnet“, sagte der Angeklagte schlichtweg auf die Frage, wie viel er verdiene. Richter Siebrecht wusste sich jedoch zu helfen: Laut Bundesstatistik verdiene ein Anwaltsnotar wie der Angeklagte pro Jahr 356.000 Euro. Entsprechend hoch fiel daher auch die Geldstrafe aus: 15 Tagessätze à 500 Euro.

Von Carina Bahl