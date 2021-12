Isernhagen

Wegen Vortäuschens einer Straftat, unerlaubter Einreise und dem Einschleusen von Ausländern ist ein 34-jähriger Mann aus Isernhagen zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der Mann, der als Geflüchteter in der Gemeinde lebt, hatte im Falle einer Abschiebung mit dem Einsatz einer Pistole gedroht und einen nach Belgien abgeschobenen Mann mit dem Auto zurück nach Deutschland geholt.

Alles nur ein Missverständnis?

„Ich entschuldige mich dafür“, beteuerte der 34-Jährige aus Montenegro auf der Anklagebank. Bei der Aussage, die er am Telefon dem Sozialarbeiter der Gemeinde gegenüber geäußert hatte, habe es sich um ein Missverständnis gehandelt. Seine Frau, die schlecht Deutsch spreche, sei sehr depressiv und panisch an diesem Tag gewesen. Tage zuvor war erst eine benachbarte Familie abgeschoben worden. Seine Frau habe Angst gehabt und gesagt, sie werde sich eine Pistole besorgen und schießen, wenn Leute kommen, um sie abzuschieben. „Das habe ich am Telefon übersetzt“, sagte der Angeklagte. Man habe Angst gehabt, zurück nach Montenegro zu müssen. „Wir sind Roma. Wir haben dort kein Zuhause.“ Aber die Familie hätte nie die Absicht gehabt, eine Pistole zu kaufen. „Meine Frau hat sich beruhigt, wenn man mit ihr gesprochen hat.“

Zehn Polizisten durchsuchen die Wohnung

Und doch: Die Aussage des Mannes hatte Folgen. Der Sozialarbeiter fertigte einen Vermerk für seine Chefin an, diese verständigte die Polizei. „Die Lage war für uns schwer einzuschätzen“, sagte der Einsatzleiter der Polizei vor Gericht. So eilten zehn Polizisten zur Unterkunft des Angeklagten, dursuchten die Wohnung, fanden letztlich aber nichts. „Er war sehr kooperativ“, sagte der Einsatzleiter über den Angeklagten. Dennoch sei der Aufwand für de Polizei groß gewesen.

„Dass Sie das alles nicht so gemeint haben, das glaube ich Ihnen“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht zum Angeklagten. Das ändere aber nichts am Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat. „Natürlich müssen das alle ernst nehmen, wenn jemand so etwas sagt. Und Sie sehen ja, was so eine Aussage für Auswirkungen hat.“

Deutlich weniger Glauben schenkte der Richter dem Angeklagten, als dieser versuchte, die weiteren Vorwürfe der unerlaubten Einreise und des Einschleusens von Ausländern zu entkräften. Der Isernhagener war im April auf dem Rückweg aus Belgien kurz hinter der Grenze auf der A44 in eine Polizeikontrolle geraten – auf seinem Beifahrersitz ein Mann, der am Morgen desselben Tages aus nach Belgien abgeschoben worden war. Auch der Angeklagte selbst hätte, da nur geduldet in Deutschland, das Land gar nicht verlassen dürfen.

Auf ihrem Weg zurück von Belgien nach Deutschland waren die MÄnner in eine Polizeikontrolle geraten. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Angeklagter: „Wir haben uns verfahren“

„Wir haben uns verfahren“, sagte der Angeklagte dazu. Er habe den Mann nicht aus Belgien abgeholt, sondern aus Köln – auf Wunsch seines Nachbarn. In Köln habe er dann noch seine eigene Schwester abgeholt und wollte diese nach Geilenkirchen bringen. „Dabei sind wir dann wohl falsch gefahren“, sagte der 34-Jährige vor Gericht. Hinter der Grenze hätten sie in Belgien an einer Tankstelle nach dem Weg gefragt, um dann kurzerhand zurück nach Deutschland zu fahren – und dort seien sie in die Polizeikontrolle geraten. Diese Version glaubte aber auch der Beamte nicht, der die Kontrolle damals durchgeführt hatte. „Das ist unmöglich, sich dort so zu verfahren“, betonte er im Gericht. Zudem hätten die Leute im Auto ein Navi vorgezeigt.

Urteil: Sieben Monate auf Bewährung

„Sie sind in Belgien gewesen, und das war kein Zufall“, bilanzierte Richter Siebrecht. Der Angeklagte habe gewusst, dass sein Beifahrer morgens nach Belgien abgeschoben worden sei – und dort habe er ihn dann abgeholt. „Und auch Sie hätten das Land nicht verlassen dürfen. So sind nun einmal die Regeln.“ Auch wenn das alles keine Kapitalverbrechen seien, wie Siebrecht betonte, seien im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen überschritten worden. Und da der Angeklagte bereits unter anderem wegen Diebstahls vorbestraft war, gebe es keine Geldstrafe mehr.

Die sieben Monate setzte Siebrecht zur Bewährung aus – mit einer Bewährungszeit von drei Jahren. „Damit es sich auch wie eine Strafe anfühlt, müssen Sie 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten“, erläuterte der Richter. Der 34-Jährige, der die Urteilsbegründung mit einem zustimmenden Nicken quittierte, nahm das Urteil noch vor Ort an.

Von Carina Bahl