Isernhagen F.B

Auch wenn sich Golfer eigentlich trockenes und sonniges Wetter für ihren Sport wünschen, die heißen Sommer der vergangenen Jahre machen auch ihnen zu schaffen. Für den Golfclub Isernhagen wird es immer schwieriger, genügend Wasser aufzutreiben, um die 18 Bahnen ihres Platzes ausreichend zu berieseln. Nun haben die Clubverantwortlichen einen Plan entwickelt, wie sie auch bei extremer Trockenheit genügend Wasser für die Beregnungsanlagen zur Verfügung haben.

Herzstück der neuen Anlage soll ein Teich werden

Herzstück der neuen Anlage auf dem Gelände des Guts Lohne soll ein zwei Meter tiefer Teich werden, der rund 15.000 Kubikmeter Wasser fassen kann. Der soll in der zweiten Jahreshälfte ausgehoben werden. Bereits in wenigen Wochen beginnen die Arbeiten an zwei Zisternen die als Zwischenspeicher in das Bewässerungssystem eingebunden werden. Gespeist werden sollen Teich und Zisternen durch Regenwasser.

Der Teich soll westlich des Clubhauses ausgehoben werden. Insgesamt investiert der Golfclub für die Beregnungsanlage, zwei Zisternen und das kleine Gewässer rund 550.000 Euro. Mit 100.000 Euro bezuschusst der Landessportbund das Vorhaben.

Zisternen speichern 100 Kubikmeter Wasser

Derzeit werden bereits die Leitungen für die Kunststoff-Zisternen südwestlich vom Clubhaus verlegt. Sie werden größtenteils eingegraben und ragen lediglich 60 Zentimeter hoch aus der Erde hinaus. Aber auch der Teil soll später mit Erde und Gras überdeckt werden. „Die beide Zisternen speichern zusammen 100 Kubikmeter“, erklärt Präsident Gerd Hundertmark. Sinkt der Wasserstand in den Behältern, füllen Saugpumpen ihn wieder auf.

Nach den extrem trockenen Sommern der vergangenen zwei Jahre muss der 870 Mitglieder starke Verein diesen Weg einschlagen. Denn Wasser wird ein immer kostbareres Gut. Noch habe der Nordhannoverschen Wasserverband und Familie Hoyermann als Eigentümer des Guts Lohne dem Club die Wasserentnahme aus dem Schwanenseeteich auf seinem Areal nicht untersagt. „Das kann aber bei Dürre durchaus passieren“, mutmaßt der Präsident. „Und dann wollen wir für alle Eventualitäten gewappnet sein.“

Boden des Golfplatzes riss wegen Trockenheit auf

Bei der Wasserknappheit im vergangenen Sommer wurden Verbraucher in Garbsen aufgefordert, auf Autowäschen oder das Sprengen von Rasenflächen zu verzichten. „Die vergangenen zwei Sommer haben uns gezeigt, dass der Boden bei Trockenheit auf dem Grün reißt“, erklärt der Vereinschef. Bis zu vier Meter tief sei der Boden an einigen Stellen aufgerissen, berichtet der Präsident.

Aktuell holt sich der Club das benötigte Wasser für die 18 Bahnen des Golfclubs noch aus dem Schwanenseeteich. Der fasst 25.000 Kubikmeter. Der Verein besitzt die Genehmigung der Eigentümer und des Wasserverbandes, dort mit zwei Saugpumpen das kostbare Nass zu entnehmen. „Mit dem zusätzlichen Gewässer sind wir auf der sicheren Seite“, sagt Hundertmark.

Golfclub verlegt 15 Kilometer Leitungen

Um auch bei trockenen Perioden eine Durchfeuchtung des Bodens zu gewährleisten, sind auf dem Platz insgesamt 15 Kilometer Leitungen verlegt. Sie transportieren das Wasser zu 500 Sprühköpfen. Diese neue Beregnungsanlage ersetzt ein rund 30 Jahre altes System, das nicht mehr erweiterungsfähig war. Heute sei der Golfclub in der Lage, das Grün mithilfe einer Computersteuerung optimal zu wässern. „Somit müssen wir nicht mehr mit Gießkanne losgehen“, sagt der Präsident.

Von Katerina Jarolim-Vormeier