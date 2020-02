Neuwarmbüchen

Der Golfclub Isernhagen hat sich für 2020 ein neues Projekt vorgenommen: Wie Präsident Gerd Hundertmark auf dem Neujahrsempfang am Sonnabend mitteilte, werde der Club auf dem Gelände einen Teich als Regenwassersammelbecken anlegen. Das Wasser daraus soll für die Bewässerung des Platzes genutzt werden. In Zeiten längerer Dürrephasen im Sommer sei es eine Aufgabe des Golfclubs, sich im Wassermanagement zu verbessern, sagte Hundertmark.

Das Projekt werde mindestens 15.000 Euro kosten, kündigte der 77-Jährige an. Weitere Großprojekte seien aber nicht geplant. Daher habe der Präsident „keine Sorge, dass alles gut finanziert werden kann“ und er auch 2020 „einen sehr gut bespielbaren Platz“ anbieten könne.

Club-Präsident Gerd Hundertmark vor dem neuen Anbau des Caddy-Hauses. Quelle: Lisa Neugebauer

Bewässerungsanlage soll im April fertig sein

Erst im vergangenen Jahr hatte der Golfclub größere Summen investiert. Zum einen wurde das Caddy-Haus ausgebaut und modernisiert. Hier befinden sich die Schränke für die Golfausrüstung. „Diese Qualität findet man nicht überall“, sagte Hundertmark zufrieden. Fast alle Schränke seien bereits an Clubmitglieder vergeben. Außerdem hat sich der Club einen Semirough-Mäher angeschafft – einen speziellen Rasenmäher, der das Gras an den Rändern Bahnen auf eine bestimmte Höhe schneidet, etwas höher als der Platz an sich. Zudem ersetze der Club die gesamte Beleuchtung auf dem Gelände mit LEDs.

Das größte und teuerste Projekt, das der Golfclub 2019 angestoßen hat, ist die Erneuerung der Beregnungsanlage. Die zwischen 550.000 und 650.000 teure Anlage soll die rund 30 Jahre alte Sprühtechnik ersetzen – und statt nur sechs alle 18 Bahnen ausreichend bewässern. Sieben Bahnen seien schon komplett neu ausgerüstet, mit fünf Bahnen habe das Bauteam noch nicht angefangen, sagte Hundertmark. „Wegen des nassen Wetters sind sie noch nicht so weit, wie wir gehofft haben“, sagte der Club-Präsident. Er gehe aber davon aus, dass die Arbeiten auf dem Platz Ende Februar beendet seien. „Zum 1. April sollte der Platz dann wieder sauber bespielbar sein.“

Über 100 Gäste kamen in den Golfclub, um auf das neue Jahr anzustoßen. Quelle: Lisa Neugebauer

Jugendtraining findet nun in Isernhagen statt

Und auch sportlich gibt es Neuigkeiten: Stolz verkündete Hundertmark den Gästen, dass der Golf-Verband Niedersachsen-Bremen entschieden habe, den Kaderstützpunkt für das Jugendtraining von Garbsen nach Isernhagen zu verlegen. Das sei eine große Ehre für den Golfplatz. Auf die Jugendarbeit im Club sei der Präsident besonders stolz. „Wir gestalten die Zukunft von der Jugend aus“, sagte er. Die Jugendarbeot übernimmt künftig Johanna Plasa. Der vorherige Jugendwart gibt die Aufgabe aus beruflichen Gründen ab.

Der Präsident hofft, im Jahr 2020 weitere junge Mitglieder anwerben zu können. „Wir wollen vermehrt Schnupperkurse anbieten“, kündigte Hundertmark an. Im vergangen Jahr seien neun Golfer unter 25 Jahren in den Club eingetreten. Da 19 ältere Mitglieder ausgetreten seien, schrumpfte die Zahl der Mitglieder allerdings auf 865.

Über 100 Gäste kamen in den Golfclub, um auf das neue Jahr anzustoßen –darunter Bürgermeister Arpad Bogya (rechts). Quelle: Lisa Neugebauer

Unter den 100 Gästen des Neujahrsempfangs war auch Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya. „Es ist schön zu sehen, wie sich der Golfplatz entwickelt hat“, sagte er. „Wir sind sehr aufgeschlossen, wenn es darum geht, diesen Golfplatz voranzutreiben.“ Für diese Aussage applaudierten die Clubmitglieder laut.

Von Lisa Neugebauer