Die Idee stammt eigentlich von Jürgen Helm – mit einem Fuß- und Radweg Kirchhorst, Neuwarmbüchen und die Gartenstadt Lohne mit dem Schulcampus in Altwarmbüchen zu verbinden. Seit Jahren ist es dem Kirchhorster ein Herzensprojekt. Der Knackpunkt der Radverbindung ist der Tunnel, durch den die Eder unter der Autobahn 7 fließt. Als Helm sich die Unterführung im September anschauen wollte, blieb er eine Nacht lang im Schlamm stecken – und wurde erst am nächsten Morgen gerettet. Nun nehmen sich auch die Grünen des Themas an, und fordern die Verwaltung auf, eine Machbarkeitsstudie für einen Radweg zu erstellen. Einen entsprechenden Antrag brachten sie in den Planungs- und Bauausschuss ein.

Radweg soll durch A-7-Tunnel führen

Der Herzenswunsch von Jürgen Helm ist jetzt auch der Herzenswunsch der Grünen. Der Weg soll nach den Vorstellungen der Partei am besten durch den Tunnel führen. Dann könnten Schüler aus den östlichen Ortschaften auf diesem Weg sicher ins Schulzentrum nach Altwarmbüchen gelangen. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist die Option bereits verankert. Welche Möglichkeiten es bei der Realisierung des Vorhabens gibt, wollen Ratsmitglied Hans-Jürgen Beck und Gretha Burchard, Ortsverbandsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin der Grünen, genau wissen.

Wo genau soll die Strecke verlaufen? Nach Vorstellungen der Grünen könnte der Radweg vom ehemaligen Klärwerk bei der Gartenstadt Lohne zur A7 führen. Dort soll der Weg dann gemeinsam mit der Edder, die nach dem Tunnel mit der Flöth zur Wietze wird, die Autobahn unterqueren. Weiter geht die Trasse durch die Feldmark bis zum Campus. „Abweichungen sind natürlich möglich, wenn es eine bessere, respektive eine kürzere, umweltfreundlichere oder finanziell günstigere Wegstrecke gibt“, heißt es in dem Antrag der Grünen.

Wegverbindung ist ideal für Einwohner

Für Helm steht indes fest: Diese Wegverbindung sei für die Einwohner von Neuwarmbüchen, der Gartenstadt Lohne und Kirchhorst ideal, um nicht nur das Schulzentrum, sondern auch die Endhaltestelle der Stadtbahn mit dem Fahrrad durch eine reizvolle Landschaft zu erreichen. Deshalb schlägt er vor, den Wasserstand des Baches im Bereich der Unterführung abzusenken. „Das könnte funktionieren, wenn das derzeitige Bachgefälle von der Westseite auf die Ostseite in die Mündungsbereiche von Edder und Flöth verlegt wird“, sagt Helm. Und weiter: „Dass diese Unterführung bei extremem Hochwasser nicht passierbar sei, lasse sich leider nicht vermeiden. Dies wäre aber, wie bei den Radwegen in der Leinemasch, hinnehmbar.“

Autobahnausfahrten sind für Radfahrer gefährlich

Die A7 sei ein großes Hindernis für Fußgänger und Radfahrer aus Kirchhorst, Neuwarmbüchen und Gartenstadt Lohne, sagt Beck. Die vorhandenen Wege seien nicht ausgebaut und zu gefährlich, begründet der Grünen-Politiker. Die Verbindung über den Alten Postweg sei zu holprig und die Radstreifen rechts wie links seien zu schmal. Auch die Radstrecken entlang der stark befahrenen K112 und an den Auf- und Abfahrten der Autobahn seien gefährlich. Das bestätige auch der Beinaheunfall der elfjährigen Kheiria im vergangenen Jahr. „Die Überquerung stellt ein großes Risiko dar“, sagt Beck. Deshalb ließen viele Eltern ihre Kinder nicht mit dem Rad zu Schulcampus fahren.

Dieses Argument kennt die 37-jährige Gretha Burchard bereits aus ihrer Schulzeit. Als sie bis 2002 das Gymnasium in Altwarmbüchen besuchte, durften ihre Freundinnen aus Kirchhorst und Neuwarmbüchen nicht mit dem Fahrrad fahren. „Die Eltern hatten Angst, und haben schon damals ihre Kinder mit dem Auto gebracht“, erinnert sich die Altwarmbüchenerin. Deshalb will auch sie sich für einen sicheren, beleuchteten Fuß- und Radweg stark machen.

Gretha Burchard will Jägerschaft überzeugen

Burchard erinnert sich allerdings auch, dass schon damals die Isernhagener Jägerschaft Bedenken gegen den Weg äußerte. Aber möglicherweise ließen sich die Jäger heute überzeugen, ohne dass dabei der Naturschutz angegriffen werde. „Das muss doch hinzubekommen sein“, sagt die 37-Jährige. Sie und Beck hatten sich zusammen mit Jürgen Helm eine A7-Unterführung der Wietze bei Gailhof angeschaut, die bereits für Radfahrer freigegeben ist. „Das hat uns gezeigt, dass die Idee umsetzbar ist“, sagt Burchard.

Und Jürgen Helm hofft, dass der Rad- und Wanderweg wegen den derzeitigen Fördermöglichkeiten durch die EU in nicht allzu ferner Zukunft verwirklicht werden könnte. Dann würde nämlich sein Herzensprojekt realisiert werden. Doch nun liegt der Ball erst einmal bei der Gemeinde Isernhagen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier