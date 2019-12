Altwarmbüchen

Die multifunktionale Mensa wird kleiner als von vielen gewünscht und hinter dem zusätzlichen Gymnastikraum steht noch ein Fragezeichen: Der Isernhagener Rat hat mit dem Beschluss über das Raumprogramm den Rahmen vorgegeben für den Neubau der Grundschule Altwarmbüchen.

Grundschule soll umziehen, Anbau ist nötig

Die Schullandschaft in Altwarmbüchen verändert sich: Einerseits müsste das alte Grundschulgebäude an der Bernhard-Rehkopf-Straße dringend saniert werden. Andererseits würde das deutlich jüngere Gebäude der Heinrich-Heller-Schule leer stehen, wenn die letzten Haupt- und Realschüler 2021 ihren Abschluss in der Tasche haben. Bei dieser Ausgangslage hatte der Rat vor zwei Jahren gegen den Widerstand von Lehrern und Eltern beschlossen, dass die Grundschule umziehen soll. Das Heinrich-Heller-Gebäude ist jedoch zu klein, ein Anbau muss her.

Monatelang hatten Schulkollegium, Politiker und Verwaltung um das Raumprogramm gerungen. In einigen Punkten hatte man sich angenähert, in anderen nicht. Der Forderung nach mehr Platz, von pädagogischen Überlegungen getragen, stand der Blick auf die Finanzen gegenüber. Immerhin verursacht jeder zusätzliche Quadratmeter durchschnittlich Baukosten von 2600 Euro, hinzukommen die Kreditkosten und die Unterhaltung.

Rat stimmt über Zahl der Klassen- und Nebenräume ab

Weitgehend einig war sich der Rat am Donnerstagabend, dass die neuen Klassenräume 68 Quadratmeter groß werden sollen – nicht wirklich die Mitte zwischen den Ursprungsforderungen von 64 Quadratmetern (Gemeinde) und 80 Quadratmetern (Schule), aber immerhin ein Kompromiss. Nur die AfD lehnte pauschal ab: Man hätte die Grundschule am bisherigen Standort belassen sollen, so Jürgen Klingler.

Bei den allgemeinen Unterrichtsräumen fand sich eine Mehrheit für die Zahl elf, die SPD hatte vergeblich für zwölf zusätzliche Klassenräume gekämpft. Durchsetzen konnte sie sich hingegen mit ihrer Forderung nach fünf Differenzierungsräumen – einer mehr, als der Gegenvorschlag vorsah. Ebenfalls fünf Garderobenräume sollen im Neubau entstehen.

Mehrheit ist für 300-Quadratmeter-Mensa

Extra-Diskussionsbedarf gab es bei der Frage nach der Größe der multifunktionalen Mensa und zusätzlichen Kapazitäten für den Sportunterricht. Eine Mensa mit 300 Quadratmetern für maximal 199 Personen? Oder doch besser 400 Quadratmeter samt mobiler Trennwand? Und so möglicherweise doch in eine Größenordnung vordringen, in dem die strikteren (und teuren) Vorgaben der Versammlungsstätten-Verordnung gelten?

Hans-Edgar Ojemann ( SPD) und Heiko Weichert (Bürgerstimme und zugleich Vorsitzender des Vereins Kulturtresen) stritten für die größere Variante. Man müsse doch für außerschulische Veranstaltungen sicherstellen, dass der Bühnenbereich für den Auf- und Abbau abzutrennen sei. Bürgermeister Arpad Bogya sah die Notwendigkeit dafür nicht: Der Schulcampus am Helleweg sei schon so konzipiert, dass dort Kulturveranstaltungen möglich seien. Weichert überraschte das: Er war bislang davon ausgegangen, dass sein Verein auch künftig die Grundschule nutzen kann, nur eben am neuen Standort. Letztlich stimmten Zweidrittel der Ratsmitglieder für die kleinere Mensa.

Rat vertagt Entscheidung über Gymnastikraum

Noch etwas deutlicher fiel die Zustimmung für den FDP-Antrag aus, einen Gymnastikraum als Erweiterung der Sporthalle zwar zu planen, den Haushaltsansatz von etwa 350.000 Euro aber mit einem Sperrvermerk zu versehen. Ehe gebaut wird, wird das Thema also noch einmal die Politik beschäftigen.

Auch ohne die Gymnastikhalle wird Altwarmbüchens neue Grundschule vermutlich mehr als 7 Millionen Euro kosten. „Wir kriegen hier eine Top-Schule“, ist Helmut Lübeck ( CDU) überzeugt. Der Umzug kann frühestens im Sommer 2022 erfolgen.

