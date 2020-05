Neuwarmbüchen/Kirchhorst

Die beiden Grundschulstandorte Neuwarmbüchen und Kirchhorst werden zu einer Schule mit zwei Standorten zusammengelegt. So hatte es der Rat der Gemeinde Isernhagen im Frühjahr 2019 beschlossen. Mittlerweile steht auch der Name fest, er soll „ Grundschule Drei Eichen“ lauten. An den Schulbezirken will die Gemeinde jedoch festhalten, Kinder sollen weiterhin grundsätzlich die Grundschule in ihrem Ort besuchen.

Lohner Eltern sollen weiter wählen können

Für die Gartenstadt Lohne soll das jedoch nicht gelten: Eltern sollen ihre Kinder auch in den nächsten Jahren wahlweise in Neuwarmbüchen oder Kirchhorst einschulen können. Auf dieses einstimmige Votum verständigte sich am Donnerstagabend der Schulausschuss der Gemeinde. Der entsprechende Ratsbeschluss im Juli kann damit als sicher gelten.

Bereits zum Schuljahr 2017/2018 hatte der Rat eine Änderung der Schulbezirkssatzung beschlossen. Damals standen für die kleine Grundschule in Neuwarmbüchen mehrere größere Einschulungsjahrgänge bevor. Die Satzungsänderung gab Eltern aus Lohne künftig die Möglichkeit, ihre Kinder auch im nahen Kirchhorst an der Grundschule anzumelden. Davon machten die Eltern auch reichlich Gebrauch, sodass es nicht zu einer Überlastung des denkmalgeschützen Grundschulgebäudes in Neuwarmbüchen kam.

An der Grundschule Neuwarmbüchen droht erneut Platznot

Die Neuregelung von 2017 läuft Ende 2020 aus, doch an der Sachlage hat sich nichts geändert. Während für 2021 18 Kinder und für 2022 dann 21 Erstklässler in Neuwarmbüchen erwartetet werden, könnte es danach wieder eng werden: Für den Sommer 2023 erwartet die Gemeinde für Neuwarmbüchen 29 ABC-Schützen. Da die Teilungsgrenze für Grundschulklassen bei 26 liegt, würde das wieder einen zweizügigen Jahrgang bedeuten – ebenso wie schon für das Schuljahr 2020/2021, für das aktuell sogar 35 Erstklässler angemeldet sind. Diese Zahl könnte sich in den nächsten drei Monaten durch Zu- und Wegzüge sowie die Ergebnisse der Schuluntersuchungen zwar noch leicht ändern. Die Gemeinde geht jedoch klar von zwei ersten Klassen für Neuwarmbüchen in diesem Sommer aus.

Noch eine weitere Zweizügigkeit im Jahr 2023 müsse möglichst verhindert werden. „Die Raumkapazitäten in Neuwarmbüchen sind bereits jetzt sehr eingeschränkt“, so die Stellungnahme der Gemeindeverwaltung. Und weiter: „Der Grundschulstandort Kirchhorst hat dagegen ausreichend Kapazitäten, die Kinder aus der Gartenstadt Lohne aufzunehmen.“

Die nun vom Schulausschuss empfohlene Wahlfreiheit für Lohner Eltern soll bis einschließlich 2023 gelten. Danach werden kleinere Jahrgänge mit 18 und 14 Kindern erwartet. Zudem könne eine unbefristete Wahlmöglichkeit für Eltern aus Lohne auch die gegenteilige Wirkung haben, so die Befürchtung der Gemeinde: Zu viele von ihnen könnten die Grundschule Kirchhorst auswählen, was dann den Grundschulstandort Neuwarmbüchen gefährden würde.

Von Frank Walter