Für 32 Jungen und Mädchen hatte der Schultag am 5. September im Gymnasium am Helleweg in Altwarmbüchen vorzeitig geendet. In der ersten großen Pause gegen 9.45 Uhr – viele Schüler strömten zu diesem Zeitpunkt in die Pausenhalle – hatte ein Unbekannter im Bereich zwischen Kiosk und Schülertoiletten eine unbekannte Substanz versprüht.

32 Schüler litten unter Folgen der Reizgasattacke

Binnen kurzer Zeit klagten viele Schüler aus fast allen Jahrgängen über Beschwerden. Sie litten unter Kopfschmerzen oder Problemen beim Schlucken oder beklagten Hustenreiz. 32 Jugendliche wurden nach Hause geschickt, mindestens ein Schüler wurde ärztlich behandelt. Kurzzeitig hatte die Schulleitung sogar erwogen, die Schule komplett evakuieren zu lassen, sich dann aber gegen diese Maßnahme entschieden.

Für die Polizei Großburgwedel war das kein Dummerjungenstreich, sondern eine gefährliche Körperverletzung. Auf der Suche nach dem Täter hatten die Ermittler in den vergangenen drei Monaten viele Schüler befragt. Bei dem Täter soll es sich demnach um einen Acht- oder Neuntklässler gehandelt haben. Der männliche Jugendliche soll demnach aus dem Vorraum der Mädchentoilette gekommen sein. So weit waren sich die Zeugen laut Ralf-Emil Bahn, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes im Kommissariat Großburgwedel, einig.

Zeugen sagen widersprüchlich aus

Doch bei der Täterbeschreibung bekam die Polizei widersprüchliche Angaben: Mal soll der Verursacher einen blauen, mal einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Teilweise war auch von einer roten Jacke die Rede. Die Beschreibung der Haarfarbe reichte von rotblond bis dunkelblond. Nicht aufklären ließ sich auch, ob der Unbekannte außer im Bereich der Toiletten noch ein zweites Mal mutmaßlich Reizgas versprüht hatte – und zwar näher am Schulkiosk.

Zur Befragung eines Verdächtigen kam es auf Basis dieser widersprüchlichen Angaben nicht. Zwar hat die Polizei die Akte noch nicht zur Staatsanwaltschaft abgegeben. „Im Moment scheinen unsere Ermittlungsansätze aber erschöpft zu sein“, räumt Bahn ein.

Von Frank Walter