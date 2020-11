Altwarmbüchen

Der Austausch ist rege: Bereits seit zehn Jahren unterhält das Gymnasium Isernhagen mit der polnischen Schule Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II in Suchy Las eine offizielle Partnerschaft. Aus diesem Grund hat das Deutsch-Polnische Jugendwerk den Isernhagenern nun eine Urkunde verliehen.

Das Gymnasium erhält die Urkunde für zehnjährige Partnerschaft mit der polnischen Schule in Suchy Las. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gymnasium und Schule in Polen besuchen sich jährlich

Seit 2010 besuchen sich die Schulen im jährlichen Wechsel. Lehrerin Jutta Rohde koordiniert den fünftägigen Austausch am Gymnasium Isernhagen. Während der gegenseitigen Besuche arbeiten die Schüler gemeinsam an kulturellen Projekten im Bereich Theater, Malerei oder Musik. Die jungen Menschen besuchen einige Unterrichtsstunden ihrer Gastgeschwister und machen gemeinsam Ausflüge in interessante Städte wie Poznan, Torun, Wroclaw, Hannover, Berlin, Hamburg oder Hildesheim.

„Der Austausch ist am Gymnasium sehr beliebt“, sagt die Koordinatorin. Es meldeten sich pro Jahr 25 bis 30 Schüler an. Jedoch sei die Zahl von der polnischen Seite auf 20 Jugendliche begrenzt worden. Überhaupt sei das Gymnasium am Helleweg sehr reisefreudig. Aktuell allerdings ruhe der Kontakt. Wegen der Corona-Krise musste die Fahrt nach Suchy Las zunächst von Juni auf November und nun noch einmal verschoben werden. „Wenn es geht, reisen wir im nächsten Sommer dorthin“, sagt Rohde.

Die Gymnasiasten, die im vergangenen Jahr die Gastschüler aus Polen bei sich zu Hause aufgenommen hatten, werden allerdings nicht mehr dabei sein. Sie sind dann in der elften Klasse. „Die polnischen Schüler besuchen die siebte Klasse, und das passt vom Alter nicht mehr“, begründet die Pädagogin die Entscheidung. Das sei bedauerlich. Dabei hatte beispielsweise Emil die gemeinsame Zeit mit den jungen Leuten aus Polen gut gefallen. „Das ist sehr cool gewesen“, sagt der 15-Jährige. Bei dem Musikprojekt habe es am Ende auch noch ein Konzert in der Agora gegeben. Ein weiterer Grund, weshalb die Jugendlichen aus Isernhagen nicht mehr dabei sein können, ist, dass einige von ihnen ein Auslandsjahr absolvieren. Die Schülerinnen Lina und Franziska planen zum Beispiel einen Aufenthalt in Kanada.

Beim Austausch sprechen Schüler Englisch

Mit der Verständigung klappt es übrigens bestens: Die polnischen und deutschen Schüler unterhalten sich in der Regel auf Englisch – und von den polnischen Gasteltern sprechen einige zudem Deutsch. Außerdem hätten einige Schüler aus Isernhagen polnische Wurzeln und können deshalb auch dolmetschen. Zu dem Austausch gehört ebenfalls ein Crashkurs in Polnisch. Rohde, die von Beginn an die Partnerschaft betreut, hat inzwischen die Sprache gelernt.

Bereits seit dem Jahr 2003 besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium Johannes Paul II. und dem Gymnasium Isernhagen. „Der Austausch hat sich dann intensiviert“, sagt die Koordinatorin. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk und der Verein Internationale Begegnungen Isernhagen unterstützen den Austausch finanziell, „sodass die Schüler mit sehr geringen Fahrtkosten nach Polen fahren konnten“, sagt Rohde.

Von Katerina Jarolim-Vormeier