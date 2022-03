Isernhagen H.B

Diese Nachricht kommt überraschend und dürfte die H.B.er aufatmen lassen: Auf Voltmers Hof soll wieder ein Restaurant eröffnen. Matthias Korte und Hanns Werner Staude haben das Grundstück gekauft und wollen sich nun einen Traum erfüllen. Mit einer Gastronomie wollen sie einen neuen Treffpunkt an der Burgwedeler Straße schaffen. Allerdings müssen noch die Gemeinde Isernhagen und die Region Hannover grünes Licht geben. Der Bauantrag ist gestellt.

Abriss geplant: Das Altgebäude auf Voltmers Hof soll abgerissen werden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Letzte Gastwirtschaft in H.B. schließt 2020

Rückblick: Im September 2020 hatten Helmut und Christiane Siebert das Gasthaus Voltmers Hof nach mehr als 20 Jahren für immer geschlossen. Die Ära des 1871 erbauten Gasthauses endete – sehr zur Trauer der H.B.er, die damit quasi ihr Dorfgemeinschaftshaus verloren. Fortan gab es keine Gastwirtschaft in H.B mehr. Das Paar verkaufte das Grundstück und zog für einen Neustart nach Schwarmstedt. Helmut Siebert starb jedoch überraschend im Frühjahr 2021 an einer Corona-Infektion.

Die damaligen Käufer des Geländes planten eine großzügige Wohnbebauung auf dem Grundstück – doch schnell wurde klar, dass diese Pläne mit dem geltenden Baurecht dort nicht zu verwirklichen seien. Letztlich entschieden sie sich, das Grundstück samt Gasthaus wieder zu verkaufen. Das war der Moment für Korte und Staude: Nach langen Gesprächen mit Familie und Freunden über die Frage „Wollen wir das Projekt tatsächlich angehen?“ stand die Entscheidung fest. Korte nahm Kontakt zu den neuen Besitzern von Voltmers Hof auf – und der Deal war perfekt.

Eigentümer planen Neubau im Industrielook

Nun wollen Korte und Staude ihre Ideen auf Voltmers Hof umsetzen. Es sei ein Riesenaufwand, den alten Fachwerkbau energetisch zu sanieren, sagt Staude. Seine Frau Birte ist Architektin und berät die beiden Investoren. Deshalb haben sich die langjährigen Geschäftspartner schweren Herzens für den Abriss des Altbaus entschieden. An gleicher Stelle soll, wie Korte es nennt, ein Scheunen-Loft errichtet werden, ein Neubau im alten Industrielook. Der Neubau soll mit alten Backsteinen errichtet werden. „Wir wollen eine neue Kubatur im alten, historischen Stil bauen“, sagt Staude. Es solle zu Isernhagen passen. Entstehen werden ein oder zwei Räume mit hohen Decken, die größere und kleinere Gesellschaften nutzen könnten. „Das Ambiente soll großzügig wirken und den Gästen eine gute Atmosphäre bieten“, sagt der 60-Jährige. Und an eine eigene Biersorte und eine Extra-Weinbar mit Snacks denken die beiden ebenfalls. Im Neubau mit integrieren wollen die beiden eine Backstube. Im Obergeschoss sollen eine Dienstwohnung und Büroräume entstehen.

Korte und Staude wollen in das neue Gebäude mit Industriecharme alte Fahrzeuge als Dekoration an den Wänden anbringen. Auch historische Motorräder sollen zur Schau gestellt werden. „Allerdings nicht so dominant“, sagt Korte. Sein Hobby sind die Oldtimer, das er mit seiner Frau Doris teilt. Ein großer Schatz sei das Außengelände mit dem alten Baumbestand. „Das Gelände ist eine Idylle, wo ein Biergarten entstehen könnte.“ Überlegungen gibt es auch, einen Wintergarten zu bauen. Die Lage an der Burgwedeler Straße sei top. Entsprechende Beleuchtung soll Autofahrer zum Abbremsen animieren. Allerdings sprechen Korte und Staude noch von Ideen – denn die Baugenehmigung steht noch aus.

Betreiber soll Küche einen eigenen Stempel aufdrücken

Bezüglich der Gastronomie sind Korte und Staude bereits mit Interessenten im Gespräch. „Es soll eine gutbürgerliche Küche geben“, sagt Korte. Den Investoren ist wichtig, dass der Betreiber den Gerichten einen eigenen Stempel aufdrückt und sich mit der Lokalität identifiziert.

Unterkunft für Geflüchtete: Vor dem Abriss wird Voltmers Hof erst einmal die Heimat für Menschen aus der Ukraine. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bevor Korte und Staude den Abrissbagger anrollen lassen, renovieren sie gerade jedoch das alte Gasthaus – für Geflüchtete aus der Ukraine. Es wird gestrichen, repariert und Mobiliar in die Gästezimmer geschleppt. „Wir bekommen von ganz vielen lokalen Handwerkern Unterstützung“, sagt Staude. Unterdessen hoffen die beiden, dass ihr Bauvorhaben, das sie selbst als „Kumpelprojekt“ bezeichnen, bewilligt wird. Bisher stünden die Vorzeichen gut. Ihr Ziel sei es, eine Lücke zu schließen und gegen das Gasthofsterben in den Ortschaften vorzupreschen, sagt Staude. „Wir wollen einen neuen Treffpunkt an der Burgwedeler Straße schaffen“, betont er.