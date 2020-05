Altwarmbüchen

Wer sich am Altwarmbüchener, Kirchhorster oder Hufeisensee in der Sonne aalt, sieht sie im Sand stecken oder auf der Wiese liegen: Zigarettenstummel. Das gibt nach Meinung der SPD-Fraktion im Isernhagener Rat nicht nur ein unschönes Bild ab, sondern ist auch gefährlich für Kinder und die Umwelt. Per Antrag fordert die SPD deshalb nun ein Rauchverbot an den Sandstränden und auf den Liegewiesen an den Isernhagener Seen, wie es bereits auch an vielen anderen Stränden gilt.

Rauchverbot soll nur im Strandbereich gelten

Die Idee für den Antrag stammt vom Fraktionsvorsitzenden Hans-Edgar Ojemann. Gerade in den vergangenen Jahren habe er viele Menschen gesehen, die an den Sandstränden rauchten, sagt der Altwarmbüchener. „Das würde ja an sich auch gehen, wenn sie die Zigarettenstummel dann auch richtig entsorgen würden“, sagt Ojemann. „Aber viele vergraben sie im Sand, und die Kinder buddeln sie dann beim Spielen wieder aus.“ Gerade bei Kleinkindern bestehe die Gefahr, dass sie die Stummel in den Mund nehmen.

Ojemann hält es vor allem aus gesundheitlicher Sicht für nicht mehr zeitgemäß, dass an den Stränden und den sich daran anschließenden Grasabschnitten an den Seen geraucht wird. Besonders an warmen Tagen seien diese Abschnitte von Familien mit Kindern bevölkert. Überdies sieht er in den Zigarettenstummeln auch eine weitere Gefahr: Diese enthielten giftige Stoffe wie Arsen und Blei, die ausgewaschen würden und so die Umwelt belasteten.

Der Fraktionsvorsitzende betont allerdings auch, dass das Verbot nicht überall an den Seen gelten soll. „Wir müssen das Rauchen vom Strand ein bisschen wegnehmen.“ Er kann es sich daher vorstellen, dass die Gemeinde an den Wegen Aschenbecher für Raucher installiert. Der Strand wäre für Anhänger des blauen Dunstes dann allerdings passé. Ojemann plädiert für Hinweise auf das dortige Rauchverbot auf den Schildern, auf denen bereits die anderen Verhaltensregeln aufgelistet sind.

An vielen Stränden gilt bereits ein Rauchverbot

Allein steht der SPD-Fraktionsvorsitzende mit seiner Meinung nicht. „Rauchen am Strand? Das kann teuer werden“, titelt die Internetseite www.rauch-frei.info der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. So würden beispielsweise in Spanien immer mehr Strände für rauchfrei erklärt. Jüngst sei der bei Jugendlichen sehr beliebte Badeort Lloret de Mar hinzugekommen. Auch auf Ibiza und Gran Canaria gebe es an einigen Stränden Rauchverbote. In Frankreich nehme die Zahl rauchfreier Strände oder Strandabschnitte ebenso zu wie in Italien, berichtet die Bundeszentrale.

An einigen Orten würden zudem hohe Bußgelder fällig, wenn jemand gegen das Rauchverbot am Strand verstoße. „Richtig teuer wird es beispielsweise auf Gran Canaria: Bis zu 450 Euro kann es kosten, wenn dort jemand rauchend am Strand erwischt wird“, schreibt die Bundeszentrale auf ihrer Internetseite.

Nach Berichten auf www.reisereporter.de ist das Rauchen auch an manchen Nord- und Ostseestränden untersagt. In einigen Ostseebädern gebe es extra rauchfreie Abschnitte, in denen Zigaretten verboten seien. Und auch an der Nordsee existierten solche Regelungen.

Ob künftig auch ein Rauchverbot an Isernhagens Badeseen gelten wird, hängt nun von der Diskussion und der Entscheidung in den politischen Gremien ab. Die Ratsmitglieder verwiesen den SPD-Antrag in der jüngsten Sitzung einstimmig an den Planungs- und Bauausschuss.

Von Frank Walter und Lisa Otto