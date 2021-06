Isernhagen H.B

Das Thermometer zeigt am Sonnabendmittag weit mehr als 30 Celsius Grad an, die Sonne scheint mit voller Kraft, keine Wolke ist am Himmel zu sehen. Was gibt es da Schöneres als eine Abkühlung im Hufeisensee in Isernhagen H.B.? Für Hunderte ist der Badestrand auch an diesem Wochenende die erste Adresse. Das zeigt sich auch auf dem Parkplatz vor dem Seehaus und etwas weiter Richtung Langenhagen auf dem Parkplatz am Wietzepark: Alle beide sind rappelvoll, wer dort einen Platz erwischen möchte, muss Geduld mitbringen. Oder eben etwas Fußweg in Kauf nehmen.

Der Hufeisensee ist für viele eine der ersten Adressen bei Sommerwetter. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Polizeipräsenz schreckt zumindest kurzzeitig ab

Das wollen aber offenbar die wenigsten. Das Durchfahrtsverbot in Höhe des Seehauses für den Landwehrdamm, das auch mit einer Schranke signalisiert wird, ignorieren viele. Die Polizei schaut immer wieder vorbei, was die Autofahrer zumindest am Sonnabend abhält, direkt hinter der Schranke zu parken. Weiter in den Landwehrdamm hinein ist das absolute Halteverbot, das die Gemeinde gerade noch einmal neu beschildert hat, aber wieder egal: Zig Autos stehen zwischen den Schildern am Fahrbahnrand.

Immer mal wieder schaut die Polizei nach dem Rechten – die Wirkung hält jedoch nur kurz an. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Badegäste ignorieren das Halteverbot ganz bewusst

Ein junger Mann, der seinen Namen aus verständlichen Gründen lieber nicht nennen will, hat sein Auto gerade mitten im Halteverbot abgestellt. „Ich will mein Stand-up-Paddel nicht über Hunderte Meter weit schleppen“, erklärt er ganz offen. Direkt daneben parkt gerade ein Badegast aus Garbsen sein Auto ein. Das Halteverbot kennt der Mann durchaus. „Ich war schon häufiger hier und habe kein Knöllchen bekommen“, sagt der 39-Jährige siegessicher. Er meint, dieser Bereich sei inzwischen so etwas wie eine allgemein geduldete Parkzone, die die Badegäste ja alle nutzten. Augenscheinlich könnte man das glatt meinen: Immerhin stehen dort gut 40 Autos im Halteverbot, ein Hinweis auf Rettungs- und Feuerwehrzufahrten wird schlicht ignoriert.

Rund um den Hufeisesee parken zig Autos. Erlaubt ist das nicht. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gemeinde appelliert an die Bürger, sich an die Regeln zu halten

Die Gemeinde Isernhagen kennt das Problem seit Jahren, eine echte Lösung ist aber noch nicht gefunden. Wie viele Knöllchen in den vergangenen Jahren geschrieben wurden, lässt sich nicht schätzen. Die Gemeinde ist für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs zuständig. „Sofern Personaleinsatz möglich ist, wird die Gemeinde tätig“, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Polizei werde regelmäßig um Unterstützung gebeten. Die Erfahrung zeigt aber auch: Ist die Polizei vor Ort, trauen sich viele nicht durch die Schranke – fährt der Streifenwagen davon, geht das wilde Parken direkt weiter.

Die Schranke am Seehaus steht aktuell grundsätzlich oben, erläutert die Gemeinde. Und das nicht, weil sie kaputt ist. „Es gab in der Vergangenheit viel Vandalismus daran.“ Kurzum: Selbst wenn sie unten war, versuchten Badegäste, sie hochzudrücken, um das Einfahrtsverbot zu umgehen und dahinter zu parken. Immer wieder war die Schranke daher beschädigt. Eine Zeit lang hatte die Gemeinde auch einen privaten Sicherheitsdienst am Hufeisensee im Einsatz, das Geld dafür wurde im Haushalt jedoch zuletzt eingespart. „Badegäste werden eindringlichst gebeten, Verkehrs- und insbesondere die Rettungswege freizuhalten“, appelliert die Gemeinde. Man solle am besten mit dem Rad kommen an heißen Tagen. „Halten Sie sich an die Regeln, damit alle ein sicheres Badevergnügen genießen können!“

Die Badegäste, die legal auf dem Parkplatz am Seehaus ihr Auto abstellen wollen, müssen viel Geduld mitbringen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Badegäste warten 20 Minuten auf Parkplatz

Und tatsächlich gibt es auch jene, die genau das tun. „20 Minuten habe ich gewartet, bis ein Parkplatz frei war“, erzählt ein Lehrter. Weil das Freibad in seinem Heimatort nur 200 Gäste hereinlasse, hatte er sich entschieden, mit seiner Familie an den Hufeisensee zu fahren. „Die Wartezeit im Auto nervt“, gibt der 40-Jährige zu. „Wir sind hier fast eine halbe Stunde um den Pudding gefahren“, erzählt auch ein 39-Jähriger aus Isernhagen. Kurzerhand habe er Kinder und Frau schon einmal ins Badevergnügen entlassen. Er selbst pustet, nachdem er endlich einen Parkplatz ergattert hat, noch schnell im Auto die Luftmatratze für seine Kinder auf. „Der See ist schön, und jetzt gehen wir alle baden“, sagt der zweifache Vater erfreut – und das im Gegensatz zu anderen ganz ohne die Sorge, im Weg zu stehen, wenn Rettungsdienst oder Feuerwehr zum See gerufen werden.

Von Carina Bahl und Katerina Jarolim-Vormeier