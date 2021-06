Die modernen Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück des einstigen Gasthauses Sievers in Isernhagen H.B. scheinen schon lange fertig zu sein – aber dennoch stehen sie leer? An der mangelnden Nachfrage liegt es nicht, betont der Investor. Im hochpreisigen Segment brauche es nicht nur in der Corona-Krise mehr Zeit.