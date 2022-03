Isernhagen H.B

Was den Lindenern in Hannover ihr blaues Wunder mit der Scilla-Blüte , ist den Isernhagenern in H.B. wohl ihr gelbes: Es blüht wieder am Straßenrand der Ortsdurchfahrt. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Narzissen ihr Territorium um einiges erweitert. Statt lediglich vom nördlichen Ortseingang bis zur Feuerwehr, erblühen sie nun auch bis zur Grenze zu N.B.

Für den üppigen frühlingshaften Blickfang zeichnen die aus der Soldatenkameradschaft hervorgegangene Initiative „Wir in H.B.“ sowie der Ortsrat verantwortlich: Die Politiker stellten die Mittel zur Verfügung, die Kümmerer im Ort ihre Arbeitskraft. Letztere hatten bereits vor zwei Jahren 500 Osterglocken am Straßenrand gepflanzt. Diese wurden von ihnen im vergangenen Herbst um weitere Narzissen ergänzt. Nun profitiert das gesamte Dorf vom Lohn der Mühen: der gelben Blütenpracht.