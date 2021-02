Isernhagen H.B

Die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule H.B. hat eine Perspektive: Der Sozialausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde dem kürzlich gegründeten Verein Schulräume vermieten soll.

Hausaufgabenbetreuung läuft aktuell mit VHS-Träger

Das Thema ist komplex. Seit 2011 gibt es die Hausaufgabenbetreuung in H.B. Bis 2019 unter dem Dach der VHS – für jene Kinder, die keinen Platz im Hort erhalten haben. So wie es auch an den anderen Grundschulen in Isernhagen geregelt ist. Nachdem die Gemeinde 2019 eine dritte Hortgruppe in einem dafür extra aufgestellten Container auf dem Schulhof in H.B. einrichtete, entfiel das VHS-Angebot.

Die Hausaufgabenbetreuung wurde jedoch privat fortgesetzt. Als das private Angebot im Sommer 2020 auffiel, kündigte die Gemeinde die Nutzung der Räume auf. Das Problem: Die Gemeinde hätte laut eigener Aussage sonst auch anderen privatwirtschaftlichen Organisationen Räume zur Verfügung stellen müssen, zudem gab es rechtliche Bedenken bei der Versicherung. Um den damals 30 Kindern aber nicht die Betreuung zu nehmen, wurde für das laufende Schuljahr kurzfristig die VHS als Träger zurück ins Boot geholt.

Elterninitiative gründet Verein und will Schulräume anmieten

Die Frage, wie es ab Sommer nun weitergeht, war am Mittwochabend Thema im Sozialausschuss. Denn es hat sich einiges getan. Statt mit einem privaten Träger möchte die Elterninitiative Hausaufgabenbetreuung Isernhagen H.B. nun als Verein weitermachen. „Wir haben alle Bedingungen erfüllt, die uns die Gemeinde gestellt hat, und natürlich würden wir Miete zahlen“, betonte die Vereinsvorsitzende Wiebke Lange.

Der Verein sei gegründet, die Eintragung desselben veranlasst. Gleichzeitig laufe das Verfahren beim Landesjugendamt, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten. „Für die Genehmigung brauchen wir aber die Sicherheit, die Räume zu bekommen“, sagte Lange. Es bleibe bei einer Nachmittagsbetreuung mit Schwerpunkt auf Hausaufgabenhilfe. Die Kinder bringen sich ihr Mittagessen selbst mit. Nur statt bis 15 Uhr soll die Betreuung künftig bis 16 Uhr ausgeweitet werden. „Im Prinzip ändert sich nichts außer der Träger“, betont Lange.

Gemeinde lehnt Vorhaben ab

Die Stellungnahme der Gemeinde sah dennoch erneut eine Ablehnung vor: Einerseits gebe es den Ratsbeschluss, der die Hausaufgabenhilfe nur als Zusatzangebot bei fehlenden Hortplätzen festlege. Das sei aber nicht der Fall. Andererseits werte die Gemeinde das Angebot als Nachhilfe – und damit bestünde weiterhin die Gefahr, dass man auch anderen Organisationen Räume vermieten müsse. Zudem seien die Betreuerinnen keine ausgebildeten Erzieherinnen, ebendiesen Anspruch habe man in Isernhagen aber immer gehabt. Nicht weniger sei es unwirtschaftlich, wenn der Hort, der immerhin eine freiwillige Leistung sei, nicht gefüllt werde.

Politik will Eltern die Wahlfreiheit lassen

Die Politiker teilten diese Einschätzung nicht. „Es geht nicht um eine Konkurrenz zum Hort, sondern um ein Angebot, das einen anderen Schwerpunkt hat“, sagte Christian Possienke (FDP). „Warum sollte man Eltern nicht die Wahlfreiheit lassen?“ Auch Anja Moch (CDU) kritisierte die Verwaltung: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum wir immer nur hören, was nicht geht.“ Die Vorsitzende des Gemeinde-Kita-Elternrates, Gretha Burchard, unterstützte das: „Es scheint so, als will die Gemeinde das Angebot einfach nicht.“ Warum werde die Qualität der Betreuung angezweifelt? Das sei in den vergangenen zehn Jahren beim gleichen Angebot der VHS auch nicht passiert.

Die Gemeinde hatte im Sozialausschuss noch einmal die Hort-Leiterin ihr Konzept vorstellen lassen. An diesem hatten die Politiker auch gar nichts auszusetzen. Unabhängig davon fiel letztlich aber die Entscheidung, dem Verein die Schulräume zu vermieten. Allein die SPD enthielt sich, weil sie vor der Entscheidung gern die Vermietungskonditionen gekannt hätte. Die Elterninitiative begrüßte das Votum. „Nichts mehr haben wir uns gewünscht. Es geht uns nicht darum, dass der Hort schlecht und wir gut sind“, betonte Lange. „Wir wünschen uns wirklich, dass die Zusammenarbeit gut laufen wird.“

Von Carina Bahl