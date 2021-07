Isernhagen H.B

Wie geht es weiter mit dem vier Hektar großen Areal an der Straße Auf der Heide westlich der Sportflächen des TSV Isernhagen? Eigentlich wollte dort die Baufirma Helma ein Wohngebiet entwickeln. Doch der Ortsrat H.B. hatte das Vorhaben in seiner Juni-Sitzung einstimmig abgelehnt.

„Wir haben die Entscheidung der Politik bezüglich des Grundstücks Auf der Heide in Isernhagen H.B. mit einigem Bedauern zur Kenntnis genommen“, sagt der Sprecher des in Lehrte ansässigen Unternehmens, Thorsten Harms. Einen Verkauf plane Helma jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Denn sie habe beim Kauf des Grundstücks bereits gewusst, dass auch die Politik über die Nutzung noch mitbestimmen kann.

Grundstück wird landwirtschaftlich genutzt

Das Grundstück werde zurzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet – und daran soll sich Harms zufolge voraussichtlich auch bis auf Weiteres nichts ändern. „Sollten sich in der Zukunft die politischen Vorgaben oder die Prioritäten bezüglich einer geplanten Flächenentwicklung ändern, stehen wir gern bereit, uns gemeinsam mit der Gemeinde Isernhagen über die Nutzung der betreffenden Fläche konstruktiv auseinanderzusetzen“, sagt er. Wegen der großen Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser bestehe weiterhin Interesse an einer Entwicklung der Fläche für Wohnbebauung.

Helma Wohnungsbau war in Isernhagen bereits aktiv

Neuland ist Isernhagen für die Helma Wohnungsbau GmbH mitnichten: Laut des Unternehmenssprechers habe die Firma dort schon mehrere Projekte entwickelt, unter anderem drei Projekte in Altwarmbüchen und Isernhagen-Süd im Geschosswohnungsbau mit insgesamt 40 Wohnungen sowie vier Doppelhäusern.

Der von Helma bei der Gemeinde Isernhagen eingereichte Antrag für das Grundstück an der Straße Auf der Heide hatte diverse Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen. Mehr als 50 Grundstücke hätten sich demnach auf dem Areal zwischen den Straßen Auf der Heide und Wildkamp sowie dem TSV-Gelände verwirklichen lassen. Erschlossen werden sollte das Baugebiet in zwei Bauabschnitten; die Ergebnisse erster geotechnischer, schalltechnischer und umweltgeologischer Untersuchungen hatte das Unternehmen bereits eingereicht.

Ortsrat: H.B. soll innerorts entwickelt werden

Dem Willen der Lokalpolitiker im Ortsrat zufolge soll H.B. aber im Bestand innerorts wachsen, im Außenbereich lehnen sie dies ganz klar ab. In der Erweiterungsfläche des Haselhöfer Vorfelds, dem geplanten Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Färberei Bode an der Bahnhofstraße und der Planung für die Fläche des Sägewerks Ronski gebe es genügend Potenzial, so ihre Argumentation. Laut Gemeinde sollen neue Baugebiete mit der vorhandenen Infrastruktur wie Kitas und Grundschule in Einklang stehen. Dies sei am nördlichen Ortsrand beim Helma-Grundstück nicht der Fall.

Der Aufstellung des Bebauungsplans für das Bode-Gelände hatten die Ortsratspolitiker hingegen zugestimmt. Dort will die Deutsche Bauwelten in den nächsten Jahren auf 3,49 Hektar ein Wohngebiet mit 130 Wohneinheiten, verteilt auf Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäuser, entwickeln. Das Interesse an Immobilien und Baugrundstücken in Isernhagen ist jedenfalls riesig. Allein auf der Warteliste für ein kommunales Grundstück stehen mehr als 2700 Interessenten. Auch der zweite Bauabschnitt der Wietzeaue in Altwarmbüchen wird – das ist bereits jetzt abzusehen – stark überzeichnet sein.

