Isernhagen H.B

Anwohner hatten es schon im Frühjahr vermutet: Plant die Firma Helma etwa auf dem großen Areal westlich der Sportflächen des TSV Isernhagen etwas? Vermessungen und Bodenarbeiten hatten die Bürger damals in Aufruhr versetzt – im Ortsrat Isernhagen H.B. hieß es von der Gemeindeverwaltung jedoch noch, dass keine Planungen oder Vorhaben für das Gelände offiziell bekannt seien. Wenige Monate später sieht das jetzt ganz anders aus: Ende April ist bei der Gemeinde Isernhagen ein Antrag auf Bauleitplanung für die besagte Fläche eingegangen. Der Eigentümer plant auf rund vier Hektar die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets.

Helma plant Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

„Die Helma Wohnungsbau hat das Areal erworben“, bestätigt Unternehmenssprecher Thorsten Harms. Ein Auszug aus dem städtebaulichen Konzept liegt der Gemeinde bereits vor. Demnach plant Helma auf der Fläche – je nach entsprechender Nachfrage –, diverse Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zu errichten. Mehr als 50 Grundstücke mit unterschiedlicher Bebauung ließen sich auf dem Areal zwischen den Straßen Auf der Heide und Wildkamp sowie dem TSV-Gelände verwirklichen. Die Ergebnisse erster geotechnischer, schalltechnischer und umweltgeologischer Untersuchungen hat Helma dafür bereits eingereicht. Die Erschließung des Baugebiets soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Das Interesse an Immobilien und Baugrundstücken ist in Isernhagen immens groß. Mehr als 2700 Interessenten finden sich allein auf der Warteliste für ein kommunales Grundstück. Schon jetzt ist abzusehen, dass der zweite Bauabschnitt der Wietzeaue in Altwarmbüchen stark überzeichnet sein wird. Und doch: Ein Selbstläufer dürfte das Helma-Baugebiet ganz und gar nicht werden. Denn es braucht die Zustimmung der Isernhagener Politik dafür – und die hat ganz andere Prioritäten für H.B. aufgestellt.

Ortsrat H.B. tagt am Donnerstag per Videokonferenz Der Ortsrat Isernhagen H.B. tagt am Donnerstag, 10. Juni, öffentlich ab 18.30 Uhr per Online-Videokonferenz. 20 Bürger und Bürgerinnen können dabei sein. Sie müssen sich vorab per E-Mail an fragen@isernhagen-hb.de anmelden, um die Zugangsdaten zu erhalten. Es gilt das Windhundprinzip. Neben dem Helma-Baugebiet geht es unter anderem um einen geplanten Solarpark nördlich des Hufeisensees sowie eine Stellplatzsatzung für die Gemeinde Isernhagen.

Politik müsste umfangreicher Bauleitplanung zustimmen

Das von Helma erworbene Gelände befindet sich aktuell im planungsrechtlichen Außenbereich. Das heißt: Der Flächennutzungsplan, der dort landwirtschaftliche Fläche festschreibt, müsste geändert und zudem ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Beides würde nicht nur dauern, sondern geht auch nur, wenn der Rat der Gemeinde zustimmt. Helma müsste die Kosten dafür tragen.

Als Erstes diskutiert am Donnerstag, 10. Juni, der Ortsrat Isernhagen H.B. über den Helma-Antrag. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt den Politikern, den Antrag abzulehnen. Und das aus gleich mehreren Gründen: Für H.B. liegen die Prioritäten bei Baugebieten auf der Revitalisierung des Bode-Geländes und rund um das ehemalige Sägewerk Ronski an der Bahnhofsstraße. Die Entwicklung des Wohngebiets auf dem Bode-Gelände soll laut Gemeinde noch in diesem Jahr eingeleitet werden. Durch diese bauliche Entwicklung im Innenbereich wolle man der Inanspruchnahme weiterer Flächen im Außenbereich – wie zum Beispiel das Helma-Gelände – entgegenwirken. So hat es die Politik seinerzeit auch beschlossen.

Gemeinde empfiehlt, Antrag abzulehnen

Nicht weniger, so argumentiert die Gemeinde, müssten neue Baugebiete mit der vorhandenen Infrastruktur – zum Beispiel Kitas und Grundschule – in Einklang stehen. „Die nun beantragte Bauleitplanung konterkariert die genannten Grundsätze“, heißt es in der Vorlage an die Politiker. Ob diese das Vorhaben tatsächlich ablehnen, werden die Beratungen in den nächsten Wochen zeigen. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat am 8. Juli.

Von Carina Bahl