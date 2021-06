Isernhagen H.B

Soll im Bereich des Baggersees der Firma Papenburg nördlich des Wietzeparks in Isernhagen H.B. eine schwimmende Fotovoltaikanlage erreichtet werden dürfen? Darüber hat die Politik in den nächsten Wochen zu diskutieren, der Ortsrat H.B. forderte in seiner jüngsten Sitzung erst einmal mehr Informationen zu dem Projekt ein.

51.000 Fotovoltaikmodule auf 13,8 Hektar See geplant

Ein Investor plant, auf circa 13,8 Hektar des Baggersees eine sogenannten Floating-Freiflächenanlage zu errichten – mit einer Leistung von 25 Megawatt Peak. Seit März 2020 gibt es bereits einen Pachtvertrag für die Fläche mit dem Eigentümer. Die einzelnen Module sollen starr auf Pontons in circa einem Meter über dem Wasser stehen. Laut den Unterlagen des Investors sind mehr als 51.000 Module geplant. Ein Antrag auf Bauleitplanung liegt im Rathaus inzwischen vor. Einer künftigen Renaturierung des Baggersees soll das Vorhaben angeblich nicht im Wege stehen, da diese nur im Uferbereich stattfinden würde und die Anlage ausreichend Abstand zum Ufer hätte.

Die Gemeindeverwaltung gibt keine Empfehlung ab und überlässt der Politik die Entscheidung, ob diese für das Projekt den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen möchte. Beides wäre nötig, da das Gebiet im Außenbereich liegt und dort keine Fotovoltaikanlagen auf Wasserflächen zulässig sind, zudem liegt die Fläche im Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung. Klar ist schon jetzt: Aufgrund fehlender Personalkapazitäten könnte eine Bearbeitung im Isernhagener Rathaus erst frühestens 2022 starten.

Ortsrat H.B. fordert mehr Informationen

Der Ortsrat H.B. hatte in der vergangenen Woche noch viel Beratungsbedarf. „So kann ich keine Einschätzung zu dem Thema abgeben“, betonte Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU). Zumal der Investor bisher weder Fachgutachten vorweisen kann noch das Gespräch mit der Region gesucht hat, ob das Projekt mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) vereinbar wäre. „Natürlich sind erneuerbare Energien das Thema der Zukunft, aber man muss auch schauen, ob so eine Anlage dort in die Landschaft passt.“ Auch für Felix Schünemann (Grüne) blieben noch zu viele Fragen offen: „Wie lange bleibt denn so eine Anlage?“ Und würde eine Renaturierung des Bereichs nicht vielleicht doch beeinträchtigt werden – schließlich gibt es ja auch Leben im Wasser unter den Modulen? Welchen Vorteil so eine Fotovoltaikanlage für die Gemeinde Isernhagen haben sollte, sahen die Ortsratspolitiker ebenso wenig die Gemeindeverwaltung. „Und das ist ein Supergebiet da. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll, wenn da so eine Anlage steht“, mahnte Claus Hogrefe (FDP).

Der Planungs- und Bauausschuss wird in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 29. Juni, darüber beraten. Der Ortsrat H.B. möchte in die Entscheidungsfindung weiter eingebunden werden, sofern weitere Informationen vorliegen.

