Isernhagen H.B

Wegen zu geringer Schülerzahlen sollen ab dem kommendem Schuljahr die drei derzeitigen zweiten Klassen der Friedrich-Dierks-Grundschule zu zwei Klassen zusammengelegt werden. Die Schulbehörde sieht keine Möglichkeit, die drei Klassen mit 15, 16 und 17 Kindern eigenständig zu erhalten. Die aktuelle Klasse 2c soll aufgelöst und ihre Schüler auf die anderen beiden Klassen aufgeteilt werden. Eltern kritisieren die geplante Auflösung des Klassenverbandes.

Brief an Kultusminister

„Das ist ganz furchtbar für die Kinder der Klasse 2c“, sagt Elternvertreterin Katrin Schwibinger. Als sie Mitte Juni von den Plänen der Schulbehörde erfuhr, verfasste sie umgehend zusammen mit anderen Eltern einen langen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne, an die zuständige Dezernentin des Schulamtes sowie an die Gemeinde als Schulträgerin. Darin baten die Eltern darum, von der geplanten Teilung der Klasse 2c abzusehen.

Eines ihrer Argumente: Noch im vergangenen Jahr habe der Kultusminister in einem Brief an die Eltern versichert, dass in der Pandemie keine Klassen zusammengelegt werden würden. Ob die Pandemie für die ungeimpften Grundschulkinder nun tatsächlich vorbei sei, das fragen sich jetzt die Eltern.

Zu wenige Schüler in einzelnen Klassen: In der Friedrich-Diercks-Grundschule in Isernhagen H.B. werden ab September drei Klassen zu zweien zusammengeschlossen. Quelle: Gabriele Gerner

Eltern: Kaum normaler Unterricht in den ersten Schuljahren

Außerdem, so die 41-jährige Schwibinger, seien die Jungen und Mädchen der 2c zuletzt besonders stark von schwierigen Umständen betroffen gewesen und sollten nun nicht noch eine Veränderung verkraften müssen. Zusätzlich zu Pandemie und Homeschooling habe noch die Klassenlehrerin viele Monate wegen Krankheit gefehlt. „Auch wenn die Schulleitung bestmöglich versucht hat, den Ausfall der Klassenlehrerin zu kompensieren, war das Schuljahr für die Kinder doch stark geprägt von wechselnden Stundenplänen und Lehrkräften“, schildert es Schwibinger. „Die Kinder haben in den zwei ersten Jahren ihres Schullebens kaum normalen Unterricht gehabt hat“, meint auch Co-Elternvertreter Alexander de Vries.

Junge mit Gehstützen ist laut Mutter besonders betroffen

Einig sind sich die Eltern: Besonders hart träfen die geplanten Veränderungen einen achtjährigen Jungen, der auf Gehstützen angewiesen ist. Wegen seiner Einschränkung komme für den Zweitklässler eine Beschulung im Hauptgebäude der Schule nicht in Frage – die Treppen stellten ein unzumutbares Hindernis dar, sagt Isabel Stanislowski, die Mutter des Jungen. In dem ebenerdigen Container, in dem die 17 Kinder der Klasse 2c unterrichtet werden, weil im Hauptgebäude kein Platz für die Klasse ist, komme er gut zurecht. „Wenn aber demnächst 24 Kinder in einer Klasse sind, ist das für meinen Jungen gefährlich eng“, warnt die Mutter. Sie befürchtet Stürze und eine abnehmende Selbstständigkeit ihres Sohnes.

Schulamt sieht keinen Spielraum – es fehlen drei Kinder

Trotz aller Nachteile für die Betroffenen sieht das Regionale Landesamt für Schule und Bildung keine Möglichkeit, den Eltern entgegenzukommen. Jede der künftigen beiden dritten Klassen hätte im Schnitt rechnerisch 25 Kinder – zusammen 48 Kinder, von denen aber zwei wegen besonderen Förderungsbedarfs doppelt gezählt werden. Dabei gebe es keinen Spielraum, die Dreizügigkeit zu erhalten, heißt es in einem Brief an die Eltern. Erst ab 27 Kindern pro Klasse müsse eine Grundschulklasse geteilt werden, so das Argument der Behörde. Dieser Argumentation schließt sich das Kultusministerium an, das ebenfalls an die Eltern geschrieben hat.

Die Gemeinde als Schulträgerin bedauert die Entwicklung und versucht die Eltern zu unterstützen: „Wir werden versuchen, einen größeren Modulbau als Klassenzimmer zur Verfügung zu stellen.“ Das könnte die Nachteile für die betroffenen Kinder dann ein wenig abfedern.

Von Gabriele Gerner