Sie waren selbst überrascht, wie gut die Aktion ankam, sagen sie. Clemens und David Theil von Oakbrother (zu deutsch: Eichenbruder) verkauften in der Adventszeit handgefertigte Kerzenständer aus alten Eichenästen und Metall. Der Gewinn sollte dem Verein Glücksmomente zugutekommen, der Reittherapien für traumatisierte Kinder anbietet. „Am zweiten Adventssonntag waren innerhalb einer Stunde alle 100 Kerzenständer verkauft, die wir bis dahin produziert hatten“, sagt Clemens Theil. Die Hälfte der Interessenten habe man auf den darauffolgenden Sonntag vertrösten müssen.

Daraufhin arbeiteten die beiden Brüder aus Isernhagen die ganze Woche an neuen Ständern – und verkauften am dritten Advent etwa 200 Exemplare. Zu erwerben gab es Holzhalterungen für eine bis vier Kerzen. Die Theils schätzen, dass sie insgesamt in der Adventszeit mehr als 500 Kerzenständer für den guten Zweck verkauft haben.

Und so konnten die Brüder kurz vor Heiligabend einen dicken Scheck an die Gründerinnen des Vereins Glücksmomente überreichen. Insgesamt 2700 Euro spenden sie für die Reittherapie. Andrea Meyer zeigte sich ob der Summe überrascht: „Dass das so viel wird, hätten wir ja nicht gedacht.“

Weniger Spenden wegen Corona

Das Geld hat der komplett aus Spenden finanzierte Verein bitter nötig. „Sonst lief es spendentechnisch in diesem Corona-Jahr wirklich schlecht für uns“, berichtet Meyer. Große Veranstaltungen, bei denen der Verein in den vergangenen Jahren um Spenden warb, fielen aus. In der wirtschaftlich unsicheren Situation zeigten viele Unternehmen generell eine niedrigere Spendenbereitschaft.

Glücksmomente muss die laufenden Kosten für sieben Therapiepferde decken. „Das sind monatlich mindestens 5000 Euro“, sagt Meyer. Gerade kommen weitere Kosten dazu, weil zwei Pferde eine Fortbildung bei einer auf Therapiepferde spezialisierten Trainerin durchlaufen sollen. Dafür sind pro Tier etwa 600 Euro pro Monat notwendig. Mit der Spende von Oakbrother kann der Verein das jetzt finanzieren.

