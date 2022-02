Isernhagen H.B

Seit dem 1. Januar 2013 gibt es die Begegnungsstätte im Zentrum von Isernhagen H.B. Ende dieses Jahres läuft der auf zehn Jahre geschlossene Nutzungsvertrag aus. Doch wie geht es dann weiter? Diese Frage hatte nicht nur Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU) zuletzt umgetrieben. Im Ortsrat H.B. konnte die Gemeindeverwaltung am Mittwochabend nun Entwarnung geben: „Es besteht kein aktueller Handlungsdruck seitens der Gemeinde.“ Die Nutzungsvereinbarung ende zwar am 31. Dezember dieses Jahres, nach Rücksprache mit dem Eigentümer sei jedoch davon auszugehen, dass man die Räume weiterhin mieten dürfe. Zudem gebe es ab nächstem Jahr dann eine beiderseitige Kündigungsfrist von zwölf Monaten – das schaffe Planungssicherheit. Es fehle aktuell ohnehin an Alternativen für einen Treffpunkt.

Und doch: Eben diese Alternative fordert der Ortsrat H.B.. Dass der rund 100 Quadratmeter große Raum im ehemaligen Supermarktgebäude an der Burgwedeler Straße für viele nicht passend ist, ist kein Geheimnis. Vor allem für die großen Chöre wird es dort regelmäßig eng. Das war bereits zum Start vor zehn Jahren klar. Viele trauern noch dem abgerissenen Landrat-Müller-Haus hinterher – nicht nur Ortsbürgermeister Müller hätte zudem gern die Chance genutzt, im alten Feuerwehrhaus an der Beeke ein Dorfgemeinschaftshaus zu etablieren. Doch dort hat die Gemeinde inzwischen den Kanalbetrieb angesiedelt.

Ortsrat will Alternative für Begegnungsstätte suchen

„Wir sollten jetzt schon anfangen, Alternativen zu suchen“, sagte Harald Müller (SPD) im Ortsrat. Vielleicht ließe sich im Rahmen des LEADER-Programms der EU, für das Isernhagen sich jetzt gemeinsam mit Burgwedel, Burgdorf und Lehrte bewirbt, Fördergeld für Begegnungsstätten generieren. Eine weitere Idee sei ein Raum für die Dorfgemeinschaft in der neuen Grundschule. „Es wäre gut, wenn bei der Planung ein Gemeinschaftsraum fürs Dorf berücksichtigt würde“, sagte auch der Ortsbürgermeister.

Wann und wie die Grundschule H.B. um- oder neugebaut wird, steht noch nicht fest. Den Ganztagsbetrieb soll die Grundschule als letzte im Gemeindegebiet aufnehmen – geplant zum Schuljahr 2025/2026. Klar ist aber bereits: Im jetzigen Schulgebäude, in dem nicht einmal Platz für Fachunterrichtsräume ist, ist ein Ganztagsbetrieb nicht zu realisieren. Mensa und Aula fehlen – Arbeitsgemeinschaften, wie sie an Ganztagsschulen meist angeboten werden, hätten keine passenden Räume.

Um den Ganztagsbetrieb aufnehmen zu können, wir die Grundschule H.B. um – oder neugebaut werden müssen. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Planungen für neue Grundschule noch nicht weit fortgeschritten

„Die Planungen für einen Um- oder Neubau sind noch nicht weit fortgeschritten“, erläuterte Ortsratsbetreuerin Claudia Halfen von der Gemeinde. Vorerst seien die Ganztagsschulen Drei Eichen in Kirchhorst und Neuwarmbüchen sowie die Schule in Altwarmbüchen an der Reihe. Es sei jedoch gut, wenn der Ortsrat H.B. schon jetzt Anregungen für die Planungen gebe. Auch die Standortfrage sei noch nicht geklärt. Neben dem Wunsch, in einem Schulneubau auch Platz für die Dorfgemeinschaft zu integrieren, ergänzte der Ortsbürgermeister daher den Hinweis, dass direkt gegenüber der jetzigen Schule eine große Wiese wäre – vielleicht passend für einen Neubau? „Ansonsten fehlt mir jede Fantasie, wo man die Grundschule zentral neu bauen könnte.“

Bolzplatz an der Schule: Gemeinde sucht Interimslösung „Ich bekomme mein Kind im Moment komplett braun von der Schule nach Hause“, beschrieb es Oliver Kirchmair (FDP) im Ortsrat H.B. Der Grund: Weil der Bolzplatz an der Grundschule nicht bespielbar sei, würden die Kinder auf die Rasenfläche zum Fußballspielen ausweichen – und die gleiche inzwischen einem Schlammloch. „Die Zustand der Plätze ist untragbar“, sagte auch Oliver Möller vom Schulvorstand im H.B. Es brauche eine schnelle Lösung. Mit einer Tüte Grassamen sei das nicht mehr getan. Groß investieren wird die Gemeinde in den Bolzplatz nicht mehr, wie Ortsratsbetreuerin Claudia Halfen noch einmal verdeutlichte. Der Grund: Es sei noch nicht geklärt, wo und wie die Grundschule H.B. in den nächsten Jahren vergrößert werde. Und viel Geld für einen Platz auszugeben, der dann womöglich überbaut wird, mache keinen Sinn. Deshalb hatte man auch die Bemühungen des Fördervereins, den Sportplatz zu sanieren, vorerst gebremst. „Aber wir haben in der nächsten Woche ein Gespräch mit einer Garten- und Landschaftsfirma“, kündigte Halfen an. Diese kümmere sich um die Außensportplätze an den Schulen. „Vielleicht hat die auch eine Idee für eine Interimslösung für den Bolzplatz in H.B.“ car

Von Carina Bahl